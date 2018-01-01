Медики подсказали, что нужно есть для уменьшения вреда от курения
В последние годы все больше курильщиков переходят на сторону здорового образа жизни и пытаются всяческими методами перестать курить. У кого-то получается сразу, а кому-то нужно чуть больше времени, но главное - это иметь непреодолимое желание стать здоровее и продлить срок своей жизни до максимума.
Есть и такие, кто считает свою привычку абсолютно не вредной, поэтому продолжают курить и не задумываться о возможных последствиях. Вот именно для таких курильщиков диетологи и разработали специальную диету, включив в нее продукты, обогащенные теми полезными веществами, которые способны уменьшать вред от курения и выводить никотин из организма.
Что нужно есть курильщикам?
Основой диеты для человека, который ежедневно выкуривает энное количество сигарет, должны стать продукты, обогащенные мононенасыщенными жирными кислотами, например, оливковое масло, авокадо, рыба, морепродукты и так далее. А вот от продуктов, в которых содержатся насыщенные жиры - свинина, баранина, смалец, говядина, нужно отказаться.
Обязательно каждый день нужно пополнять запасы витамина С в организме. Суточная доза составляет 75-90 мг, но следует учитывать тот факт, что никотин разрушает этот витамин, а потому курильщикам нужно увеличивать дозировку на 50-70 мг в сутки. Цитрусовые, капуста, отвар шиповника, петрушка, сладкий перец, ягоды и многие другие продукты растительного происхождения содержат в себе много витамина С.
Важно употреблять продукты - натуральные антиоксиданты, потому что они обладают мощными анти-раковыми свойствами, очищая организм от свободных радикалов. Это фасоль, черника, орехи, корица, какао.
Витамин Е и бета-каротин тоже должны быть включены в рацион курильщиков. Почерпнуть эти вещества можно из моркови, злаковых, печени, орехов, сухофруктов, тыквы, шпината, брокколи и многих других овощей.
Прислушайтесь к советам медиков, дабы предупредить тяжелые заболевания органов дыхательной системы, которые могут развиться на фоне курения.
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