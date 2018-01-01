Медики подсказали, что нужно есть для уменьшения вреда от курения

Врачи утверждают, что анти-никотиновая диета заметно улучшает здоровье курильщиков.В последние годы все больше курильщиков переходят на сторону здорового образа жизни и пытаются всяческими методами перестать курить. У кого-то получается сразу, а кому-то нужно чуть больше времени, но главное - это иметь непреодолимое желание стать здоровее и продлить срок своей жизни до максимума.Есть и такие, кто считает свою привычку абсолютно не вредной, поэтому продолжают курить и не задумываться о возможных последствиях. Вот именно для таких курильщиков диетологи и разработали специальную диету, включив в нее продукты, обогащенные теми полезными веществами, которые способны уменьшать вред от курения и выводить никотин из организма.Основой диеты для человека, который ежедневно выкуривает энное количество сигарет, должны стать продукты, обогащенные мононенасыщенными жирными кислотами, например, оливковое масло, авокадо, рыба, морепродукты и так далее. А вот от продуктов, в которых содержатся насыщенные жиры - свинина, баранина, смалец, говядина, нужно отказаться.Обязательно каждый день нужно пополнять запасы витамина С в организме. Суточная доза составляет 75-90 мг, но следует учитывать тот факт, что никотин разрушает этот витамин, а потому курильщикам нужно увеличивать дозировку на 50-70 мг в сутки. Цитрусовые, капуста, отвар шиповника, петрушка, сладкий перец, ягоды и многие другие продукты растительного происхождения содержат в себе много витамина С.Важно употреблять продукты - натуральные антиоксиданты, потому что они обладают мощными анти-раковыми свойствами, очищая организм от свободных радикалов. Это фасоль, черника, орехи, корица, какао.Витамин Е и бета-каротин тоже должны быть включены в рацион курильщиков. Почерпнуть эти вещества можно из моркови, злаковых, печени, орехов, сухофруктов, тыквы, шпината, брокколи и многих других овощей.Прислушайтесь к советам медиков, дабы предупредить тяжелые заболевания органов дыхательной системы, которые могут развиться на фоне курения.