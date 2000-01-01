Процедуры, которые реанимируют вашу кожу к весне

Дерматолог-косметолог Анна Пономарева — о том, как помочь своей коже выйти из «зимней спячки» и встретить весну во всеоружии.Весной просыпается не только природа, но и наш организм. Какие недорогие косметологические процедуры помогут коже войти в нормальный ритм и забыть о последствиях зимних морозов, рассказываетНачать подготовку к весенне-летнему сезону я советую именно с этой процедуры, ведь она улучшает кровоток, способствует пробуждению, помогает активизировать важные обменные процессы, увлажняет, повышает тонус кожи, положительно влияет на мышечный корсет и служит профилактикой гравитационного птоза. Массаж лучше всего проводить курсами 2 раза в год: перед наступлением зимы и весной.— классический ручной массаж;— пластифицирующий по тальку (с 35 лет);— лимфодренажный массаж в качестве профилактики отеков;— массаж по Жаке (проводится как завершающий этап процедуры чистки кожи);— криомассаж для жирной и проблемной кожи;— вакуумный массаж лица, который делается на специальном аппарате и позволяет улучшить тургор кожи, избавиться от второго подбородка.: данная процедура относительно дешевая — от 500 рублей за классический вариант массажа, до 2000 — за омолаживающий.Данную процедуру можно делать ранней весной, пока солнце не так активно. Пилинги не только глубоко очищают кожу, но и стимулируют выработку эластина и коллагена, отшелушивают застарелые клетки, приводят к обновлению и омоложению.— Пожалуй, самый популярный и распространенный на сегодняшний день вид поверхностного пилинга — гликолевый. Основные показания к проведению процедуры: угревая болезнь (акне) и ее последствия; потеря эластичности кожи; мелкие и средние морщины; жирная себорея кожи лица; гиперпигментация; фолликулярный гиперкератоз (а проще говоря — синдром «гусиной кожи»); фотостарение; неровный цвет лица.— Салициловый пилинг. Салициловая кислота уже несколько десятилетий известна как лучшее средство для лечения угревой болезни, входит в составы многих средств для лечения прыщей и осветления постакне.: пилинг — это не разовая процедура, для достижения результата вам, возможно, придется посетить 3-10 сеансов. Стоимость одной процедуры гликолевого пилинга — в среднем 1600 рублей. Примерно те же деньги вы потратите и за одну процедуру салицилового пилинга.Эту процедуру также необходимо проводить как можно раньше (ранней весной, пока солнце не так активно), чтобы снизить риск возникновения проблем с кожей в виде появления пигментных пятен.Чистка — процедура № 1 для тех, кто хочет дольше сохранить молодость и красоту, ведь она направлена не только на глубокое очищение, но и на увлажнение эпидермиса, решение различных проблем.— Ультразвуковая чистка освобождает кожу от ороговевших клеток, также осуществляет микромассаж на клеточном уровне. За счет того, что процедура эта достаточно щадящая, она может не подойти тем, у кого проблемная кожа и кому необходимо избавиться от прыщиков и воспалений;— Совмещенная методика, частичная механическая чистка с использованием ультразвука. Данный вариант лучше воздействует на глубокие слои кожи, проталкивает застойные элементы, чтобы дать хороший отток секрету сальных желез.: ультразвуковая — от 1500 рублей. Механическая чистка стоит дороже: от 2100 рублей.Прекрасно решает проблему отечности под глазами. За счет воздействия на кожу слабых импульсов тока не только усиливается синтез эластических коллагеновых волокон, но и улучшается микроциркуляция в периорбитальной зоне и устраняется венозный застой. Продолжительность одного сеанса лечения микротоком составляет около получаса. Эффект становится заметен уже после второй процедуры, но количество необходимых процедур определяется специалистом.: одна процедура обойдется вам как минимум в 1500 рублей.Конечно, инъекции — явление всесезонное. Их можно делать и зимой, и летом. Но весна — это время, когда заниматься вопросами красоты, пожалуй, правильнее всего. Инъекционная косметология направлена на восстановление нормального уровня влаги благодаря введению под кожу гиалуроновой кислоты, витаминов и микроэлементов, которые способны улучшить цвет кожи, разгладить морщинки.— Инъекции филлеров позволяют восстановить утраченные объемы;— Ботулинотерапия сгладит мимические морщины. Если вы имеете неприятную привычку хмурить брови или морщить лоб и уже заметили намечающуюся складку, стоит задуматься о том, что пора принимать меры;— Гиалуроновая кислота насыщает кожу влагой, стимулирует выработку коллагена и эластина, восполняет утраченные объемы.Не забывайте, что после каждой из заявленных здесь процедур категорически противопоказано посещение бань, саун и соляриев. Соблюдайте все рекомендации специалистов, чтобы период восстановления прошел быстро и без неприятных для вас последствий. Помните, что после пилингов и чисток кожи в обязательном порядке необходимо пользоваться кремами с SPF-защитой, даже когда на улице ранняя весна и еще холодно.: Ботулинотерапия вам обойдется в 2500-10000 за область лба. Укол гиалуроновой кислотой стоит от 1000 рублей.