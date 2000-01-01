Процедуры, которые реанимируют вашу кожу к весне
Весной просыпается не только природа, но и наш организм. Какие недорогие косметологические процедуры помогут коже войти в нормальный ритм и забыть о последствиях зимних морозов, рассказывает врач дерматолог-косметолог Анна Пономарева.
Процедура: массаж
Начать подготовку к весенне-летнему сезону я советую именно с этой процедуры, ведь она улучшает кровоток, способствует пробуждению, помогает активизировать важные обменные процессы, увлажняет, повышает тонус кожи, положительно влияет на мышечный корсет и служит профилактикой гравитационного птоза. Массаж лучше всего проводить курсами 2 раза в год: перед наступлением зимы и весной.
Сегодня косметологи предлагают различные виды данной процедуры:
— классический ручной массаж;
— пластифицирующий по тальку (с 35 лет);
— лимфодренажный массаж в качестве профилактики отеков;
— массаж по Жаке (проводится как завершающий этап процедуры чистки кожи);
— криомассаж для жирной и проблемной кожи;
— вакуумный массаж лица, который делается на специальном аппарате и позволяет улучшить тургор кожи, избавиться от второго подбородка.
Стоимость: данная процедура относительно дешевая — от 500 рублей за классический вариант массажа, до 2000 — за омолаживающий.
Процедура: пилинг
Данную процедуру можно делать ранней весной, пока солнце не так активно. Пилинги не только глубоко очищают кожу, но и стимулируют выработку эластина и коллагена, отшелушивают застарелые клетки, приводят к обновлению и омоложению.
Виды пилинга:
— Пожалуй, самый популярный и распространенный на сегодняшний день вид поверхностного пилинга — гликолевый. Основные показания к проведению процедуры: угревая болезнь (акне) и ее последствия; потеря эластичности кожи; мелкие и средние морщины; жирная себорея кожи лица; гиперпигментация; фолликулярный гиперкератоз (а проще говоря — синдром «гусиной кожи»); фотостарение; неровный цвет лица.
— Салициловый пилинг. Салициловая кислота уже несколько десятилетий известна как лучшее средство для лечения угревой болезни, входит в составы многих средств для лечения прыщей и осветления постакне.
Стоимость: пилинг — это не разовая процедура, для достижения результата вам, возможно, придется посетить 3-10 сеансов. Стоимость одной процедуры гликолевого пилинга — в среднем 1600 рублей. Примерно те же деньги вы потратите и за одну процедуру салицилового пилинга.
Процедура: ультразвуковая чистка лица
Эту процедуру также необходимо проводить как можно раньше (ранней весной, пока солнце не так активно), чтобы снизить риск возникновения проблем с кожей в виде появления пигментных пятен.
Чистка — процедура № 1 для тех, кто хочет дольше сохранить молодость и красоту, ведь она направлена не только на глубокое очищение, но и на увлажнение эпидермиса, решение различных проблем.
Виды:
— Ультразвуковая чистка освобождает кожу от ороговевших клеток, также осуществляет микромассаж на клеточном уровне. За счет того, что процедура эта достаточно щадящая, она может не подойти тем, у кого проблемная кожа и кому необходимо избавиться от прыщиков и воспалений;
— Совмещенная методика, частичная механическая чистка с использованием ультразвука. Данный вариант лучше воздействует на глубокие слои кожи, проталкивает застойные элементы, чтобы дать хороший отток секрету сальных желез.
Стоимость: ультразвуковая — от 1500 рублей. Механическая чистка стоит дороже: от 2100 рублей.
Процедура: микротоковая терапия
Прекрасно решает проблему отечности под глазами. За счет воздействия на кожу слабых импульсов тока не только усиливается синтез эластических коллагеновых волокон, но и улучшается микроциркуляция в периорбитальной зоне и устраняется венозный застой. Продолжительность одного сеанса лечения микротоком составляет около получаса. Эффект становится заметен уже после второй процедуры, но количество необходимых процедур определяется специалистом.
Стоимость: одна процедура обойдется вам как минимум в 1500 рублей.
Процедуры: инъекционные методики
Конечно, инъекции — явление всесезонное. Их можно делать и зимой, и летом. Но весна — это время, когда заниматься вопросами красоты, пожалуй, правильнее всего. Инъекционная косметология направлена на восстановление нормального уровня влаги благодаря введению под кожу гиалуроновой кислоты, витаминов и микроэлементов, которые способны улучшить цвет кожи, разгладить морщинки.
Возможные варианты:
— Инъекции филлеров позволяют восстановить утраченные объемы;
— Ботулинотерапия сгладит мимические морщины. Если вы имеете неприятную привычку хмурить брови или морщить лоб и уже заметили намечающуюся складку, стоит задуматься о том, что пора принимать меры;
— Гиалуроновая кислота насыщает кожу влагой, стимулирует выработку коллагена и эластина, восполняет утраченные объемы.
Не забывайте, что после каждой из заявленных здесь процедур категорически противопоказано посещение бань, саун и соляриев. Соблюдайте все рекомендации специалистов, чтобы период восстановления прошел быстро и без неприятных для вас последствий. Помните, что после пилингов и чисток кожи в обязательном порядке необходимо пользоваться кремами с SPF-защитой, даже когда на улице ранняя весна и еще холодно.
Стоимость: Ботулинотерапия вам обойдется в 2500-10000 за область лба. Укол гиалуроновой кислотой стоит от 1000 рублей.
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