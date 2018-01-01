Подтяжка брекетов может довести до смерти

Издание The Daily Mail поделилось подробностями истории о неудачно проведенной процедуре подтяжки брекетов 15-летней девушке. Вскоре после дежурного визита к стоматологу его юная пациентка почувствовала серьезное ухудшение своего состояния и едва не умерла.Спустя неделю после подтяжки брекетов 15-летняя британская школьница Леа Китчен слегла с типичными на первый взгляд симптомами гриппа. У нее поднялась температура, возникла головная боль, а также боли в мышцах и суставах.Но лечение предполагаемого гриппа не дало ожидаемого результата. Более того, состояние девушки резко ухудшилось – ее сознание стало спутанным, появились провалы в памяти. Когда встревоженные родители привезли девушку в больницу, врачи заподозрили менингит и начали лечить от него.По-другому оценить состояние Леа медиков заставили результаты анализов и проведенного ей МРТ-сканирования. Снимки показали, что сердца пациентки достиг кусочек металла, оторвавшийся от брекетов.Попавший в кровоток и достигший миокарда, крошечный осколок металла спровоцировал эндокардит - инфекционно-воспалительное заболевание, поражающее внутреннюю оболочку сердечной мышцы. Также воспалением оказались затронуты спинной и головной мозг. В результате пациентка перенесла два микроинсульта.Спасло девушку лишь мастерство врачей. Ей была проведена срочная операция на открытом сердце. Сейчас Леа уже выписалась из больницы домой и постепенно восстанавливается. Но до конца жизни ей придется проходить медицинские обследования.