Подтяжка брекетов может довести до смерти
Спустя неделю после подтяжки брекетов 15-летняя британская школьница Леа Китчен слегла с типичными на первый взгляд симптомами гриппа. У нее поднялась температура, возникла головная боль, а также боли в мышцах и суставах.
Но лечение предполагаемого гриппа не дало ожидаемого результата. Более того, состояние девушки резко ухудшилось – ее сознание стало спутанным, появились провалы в памяти. Когда встревоженные родители привезли девушку в больницу, врачи заподозрили менингит и начали лечить от него.
По-другому оценить состояние Леа медиков заставили результаты анализов и проведенного ей МРТ-сканирования. Снимки показали, что сердца пациентки достиг кусочек металла, оторвавшийся от брекетов.
Попавший в кровоток и достигший миокарда, крошечный осколок металла спровоцировал эндокардит - инфекционно-воспалительное заболевание, поражающее внутреннюю оболочку сердечной мышцы. Также воспалением оказались затронуты спинной и головной мозг. В результате пациентка перенесла два микроинсульта.
Спасло девушку лишь мастерство врачей. Ей была проведена срочная операция на открытом сердце. Сейчас Леа уже выписалась из больницы домой и постепенно восстанавливается. Но до конца жизни ей придется проходить медицинские обследования.
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