Как избежать ранней потери зубов

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Немногие доживают до старости, не потеряв хотя бы одного зуба. Конечно, современные технологии позволяют полностью восстановить улыбку, даже если зубов во рту не осталось совсем, но стоит ли до этого доводить?Как сохранить зубы здоровыми на всю жизнь и какие факторы должны заставить вас внимательнее следить за состоянием полости рта, Dni.Ru стоматолог, главный врач клиники Beauty Line Марина Колесниченко.В нашей стране едва ли найдется человек, который бы никогда не страдал от зубной боли. Ее виной чаще всего является кариес – процесс разрушения твердых тканей зуба в результате жизнедеятельности бактерий. Кариес грозит даже самому первому зубику малыша, именно поэтому врачи рекомендуют протирать его мягкой тканью, то есть, чистить.Защитить от кариеса детей – задача родителей. Это заболевание заразно, а значит, не стоит облизывать соски, ложки, чашки детей. Помочь избежать его в будущем можно, сделав герметизацию фиссур. Эта процедура запечатывает бороздки на постоянных зубах ребенка и не дает бактериям проникать в тонкие щели. Важно провести герметизацию фиссур в течение полугода после прорезывания постоянных моляров, которые обычно появляются в возрасте 5-6 лет. До этого возраста родители должны контролировать гигиену полости рта своих детей.Кариес – заразное заболевание, а значит, не стоит облизывать соски, ложки, чашки детей.Взрослым защититься от кариеса помогут регулярные посещения стоматолога. К врачу следует ходить два раза в год, по его рекомендации делать профессиональную гигиену и грамотно ухаживать за полостью рта ежедневно. Безответственно оставлять "дырки" в зубе до лучших времен, так как один кариес быстро распространиться и спровоцировать пять новых образований.Минимально чистить зубы нужно дважды в день. Но идеально – после каждого приема пищи, особенно содержащего углеводы. Сегодня есть масса вариантов компактных средств для ухода за полостью рта. К таким можно отнести одноразовые щетки с нанесенной на ее щетинки пастой или составом для дезинфекции в стерильном пакете. По крайней мере, прополоскать рот после приема пищи нужно обязательно.Углеводы лучше всего употреблять в первой половине дня, до 14 часов. Дело в том, что после этого времени снижается выделение слюны. А слюна, омывая зубы, очищает их от налета, бактерий и остатков пищи. Чем меньше вырабатывается слюны, тем меньше естественная защита полости рта от инфекций, тем больше риск образования кариеса.Здоровье постоянных зубов напрямую зависит от состояния молочных. Если не обратить внимание на кариес, начавшийся в молочных зубах, он может перейти на постоянные и разрушить их еще до прорезывания. Молочные зубы подготавливают место для появления коренных. Раннее удаление молочного зуба может нарушить постоянный прикус, заставить "взрослые" зубы появиться вне зубного ряда. Поэтому удаление молочных зубов до срока из соображений, что они все равно выпадут – ошибочное решение.Внимательно относиться следует не только к ротовой полости. На ее здоровье влияет общее состояние организма. Регулярно проходите диспансеризацию. Если у вас имеются общие заболевания, контролируйте свое состояние в соответствии с рекомендациями врача.На ротовую полость влияет множество заболеваний. Прежде всего, это болезни, нарушающие кальциево-калиевый обмен в организме, отчего зубы становятся хрупкими. Такое происходит, например, при тиреотоксикозе. Потерять устойчивость и выпасть зубы могут при атрофии костных тканей, возникающей при остеопорозе, или при нарушениях соединительной ткани, характерных для ревматоидного артрита или системной красной волчанки.Раннее удаление молочного зуба может нарушить постоянный прикус, заставить "взрослые" зубы появиться вне зубного ряда.При сахарном диабете может нарушиться микроциркуляция в тканях, окружающих зуб, что провоцирует их атрофию. Большое количество циркулирующего в крови сахара повышает риск развития кариеса и других заболеваний полости рта инфекционной природы (гингивита, пародонтита). Очень важно тщательно ухаживать за полостью рта и регулярно проходить профилактические осмотры у стоматолога.На эмаль зубов негативно влияет присутствие соляной кислоты. Она может появиться в ротовой полости в результате гастроэкзофагального рефлюкса, при гастрите с повышенной кислотностью или у больных булимией.Повышенное внимание ротовой полости следует уделять пациентам, принимающим некоторые группы препаратов. К таким относятся эстрогены, блокаторы кальциевых каналов. Если вы вынуждены применять спреи от бронхиальной астмы, то помните, что они содержат глюкозу. А это отличная пища для болезнетворных бактерий. Не забывайте почаще полоскать рот и тщательно чистить зубы, а также не реже, чем раз в шесть месяцев показываться стоматологу.Некоторые лекарственные препарате – отличная пища для болезнетворных бактерий.Пациентам, которым предстоит пересадка органов, прописывают препараты для снижения местного иммунитета, и на полость рта это их действие тоже распространяется.Зуб, выпавший в результате травмы, не всегда утрачен. Иногда получается вернуть его в свою лунку, и он приживается. Для этого зуб нужно положить в физраствор или во влажную ткань и приехать к стоматологу не позднее, чем через 2 часа после случившегося, где врач вычистит и продезинфицирует лунку, а зуб вставит на место.Внимательное отношение к полости рта и своевременная профилактика зубных болезней поможет предотвратить потерю зубов. Не игнорируйте визиты к стоматологу, которые следует планировать каждые полгода, и тщательно ухаживайте за зубами – тогда вы сможете хвастаться внукам собственными здоровыми зубами, а не искусственными коронками.