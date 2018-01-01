Витамин D может спасти сердечников от преждевременной смерти?

Нормальный уровень витамина D может на 30% снизить риск преждевременной смерти у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщают ученые из University of Bergen (Норвегия).Основная проблема, по словам ученых, в том, что правильно рассчитать необходимую конкретному пациенту дозировку этого витамина достаточно сложно. Как дефицит витамина D, так и его чрезмерное количество могут провоцировать различные нарушения в работе организма. Именно поэтому, подчеркивают ученые, назначать витамин D должен только врач.В свою очередь, сотрудники Колледжа Остеопатической медицины в США пришли к выводу о том, что прием витамина D не должен быть обособленным: его усвоение окажется благоприятным для здоровья строго при условии, что в организм поступает и достаточное количество магния.Недополучение магния – это проблема большинства современных людей, поскольку развивается она на фоне злоупотребления переработанной пищей. Лучшими источниками магния считаются такие продукты как миндаль, бананы, бобы, коричневый рис, рыбий жир, семена тыквы, кунжута и подсолнечника, молоко и другие. Именно этих, натуральных и необработанных, продуктов питания критически не хватает в рационе населения почти повсеместно.По словам ученых, достаточное количество магния снижает риск дефицита витамина D. Увеличение уровня кальция и фосфата на фоне приема витамина D и недостатка магния может привести к сосудистой кальцификации, предостерегают эксперты.Кальцификация – это опасный патологический процесс, развивающийся вследствие оседания кальция на стенках сосудов. В результате сосудистая ткань теряет свою эластичность, что серьезно повышает вероятность повреждений сосудов под воздействием даже незначительных факторов.Дефицит витамина D в организме чреват дисфункцией центральной нервной системы, развитием депрессий и неврозов, а также проблем с фертильностью, повышенным риском лишнего веса и диабета, подверженностью инфекциям.