Разработано лекарство против самого коварного рака

Ученые создают новый класс лекарств, эффективных против одной из самых трудно излечимых опухолей.Британские ученые разрабатывают новую терапию для лечения рака желчных протоков — смертельно опасной болезни, в большинстве случаев являющейся неоперабельной и неизлечимой. Лекарства из категории ингибиторов Hsp90 работают за счет уничтожения сразу нескольких раковых сигналов за один раз. Они особенно эффективны в борьбе с опухолями желчных протоков, которые были выращены в лабораторных пробирках или трансплантированы мышам.Группа ученых из Института онкологических исследований в Лондоне также выяснила, что существует маркер, сообщающий о том, будет ли опухоль поддаваться лечению. Рак производит небольшую молекулу под названием MIR21, и чем выше ее уровень, тем ниже эффективность лечения. Тестирование на MIR21 поможет врачам выяснить, прореагирует ли опухоль на лекарства из категории ингибиторов Hsp90.В будущем ученые также смогут разработать лекарственные препараты для блокирования производства MIR21, чтобы использовать их в комбинации с ингибиторами Hsp90. Это сделает лечение рака желчных протоков максимально эффективным. Свои выводы исследователи сделали на основе изучения воздействия 484 прототипов уже существующих лекарств на раковые клетки, выращенные в чашках Петри.