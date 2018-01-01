Разработано лекарство против самого коварного рака
Британские ученые разрабатывают новую терапию для лечения рака желчных протоков — смертельно опасной болезни, в большинстве случаев являющейся неоперабельной и неизлечимой. Лекарства из категории ингибиторов Hsp90 работают за счет уничтожения сразу нескольких раковых сигналов за один раз. Они особенно эффективны в борьбе с опухолями желчных протоков, которые были выращены в лабораторных пробирках или трансплантированы мышам.
Группа ученых из Института онкологических исследований в Лондоне также выяснила, что существует маркер, сообщающий о том, будет ли опухоль поддаваться лечению. Рак производит небольшую молекулу под названием MIR21, и чем выше ее уровень, тем ниже эффективность лечения. Тестирование на MIR21 поможет врачам выяснить, прореагирует ли опухоль на лекарства из категории ингибиторов Hsp90.
В будущем ученые также смогут разработать лекарственные препараты для блокирования производства MIR21, чтобы использовать их в комбинации с ингибиторами Hsp90. Это сделает лечение рака желчных протоков максимально эффективным. Свои выводы исследователи сделали на основе изучения воздействия 484 прототипов уже существующих лекарств на раковые клетки, выращенные в чашках Петри.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил med2ru в категорию Онкология
Добавить комментарий