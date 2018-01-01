Диетологи развенчали популярные мифы о картофеле

Оказывается, картофель не так уж и вреден, как принято считать.Практически все женщины, которые следят за своей фигурой и не хотят поправляться, отказываются от картошки в любом виде. Диетологи не так категоричны в отношении блюд из картофеля, но чтобы донести правду об этом овоще до людей, им пришлось опровергнуть самые популярные мифы:Из-за картофеля появляется лишний вес. Этот миф давно устарел и верят в него те, кто не прислушивается к диетологам, которые устали повторять - в 100 г картофеля содержится всего 76 калорий, а в рисовой каше, например, аж 116. Следуя из этого, картофель нельзя называть вредным для фигуры. Правда, если картошку жарить, добавляя много соли и сала/мяса/колбасы и прочих высококалорийных продуктов, тогда, конечно же, есть ее нельзя и не только потому, что это вредно для фигуры, но и для здоровья в целом.На одной тарелке не должно быть картофеля и мяса. В обществе бытует мнение, что совмещать белки и углеводы в одном приеме пищи не полезно. На самом деле, здесь больше играет роль то, каким способом продукты приготовлены. Вареный картофель и отварная курятина - вполне нормально сочетание продуктов, которое желательно еще дополнить полезными растительными жирами, например, добавив чайную ложку оливкового масла в порцию салата из свежих овощей. Ну а жареную картошку с жареным мясом и вправду есть нельзя.Каждый день картофель не рекомендуется есть. Скажем так, ничего плохого в употреблении картофеля на постоянной основе нет. Единственный минус - монотонность ежедневного меню может негативно отразиться на настроении человека.Как видим, картофель - полезный овощ, вред которого в большинстве своем - это самый что ни на есть миф.