Новое открытие может стать ключом к лечению бокового амиотрофического склероза

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Новое исследование, опубликованное в The Journal of Physiology, проливает свет на то, как нейроны реагируют на боковой амиотрофический склероз. Это может стать ключом к лечению этого заболевания.Боковой амиотрофический склероз (БАС) – это медленно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором происходит поражение верхних и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Большинство людей с БАС умирают в течение трех-пяти лет с момента появления симптомов.Ученые обнаружили, что те типы нейронов, которые обычно поражаются первыми, увеличиваются в размерах еще до проявления симптомов. А размер нейронов, погибающих последними, не меняется. Эти особенности оказывают существенное влияние на функционирование и судьбу двигательных нервных клеток по мере прогрессирования заболевания.Величина двигательных нейронов измерялась на всех этапах болезни. Исследователи полагают, что изменением размеров нейроны пытаются скомпенсировать те функции, на которые влияет БАС. Специалисты надеются, что новое открытие поможет найти способ замедлить или остановить гибель нейронов у пациентов с БАС.