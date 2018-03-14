Что такое «болезнь Икс» и почему ее нужно бояться?

Недавно специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заговорили о возможной эпидемии неизвестного пока заболевания, которое назвали «болезнью Икс».Каждый год ВОЗ составляет списки болезней, представляющих опасность для общественного здравоохранения и грозящих серьезными эпидемиями. В прошлые годы в эти списки входили такие болезни как Эбола, Зика, лихорадка Ласса или SARS (тяжелый острый респираторный синдром). Теперь же ВОЗ впервые заговорила о мистической болезни, о которой пока никто ничего не знает, но которая в будущем может привести к глобальной эпидемии.Несмотря на название, «болезнь Икс» никак не связана с обладающими сверхспособностями детьми-мутантами из известной серии фильмов и комиксов (Люди Икс). Более того, пока что это всего лишь гипотетический вирус, который может появиться в недалеком будущем и стать причиной эпидемии. Понимание этой перспективы, по словам специалистов ВОЗ, может помочь уже сегодня начать разрабатывать вакцины и другие способы профилактики, которые помогут встретить новую болезнь во всеоружии.«История показывает, что, скорее всего, следующая серьезная вспышка будет связана с болезнью, которой мы раньше не видели», - сказал доктор Джон-Арне Роттинген, научный советник ВОЗ, в интервью изданию The Telegraph. – «Мы хотим, чтобы были разработаны платформы типа “Подключи и играй”, которые будут работать при любой болезни – или при максимально большом числе болезней. Нам нужны системы, которые дадут нам возможность быстро принять контрмеры».По словам доктора Роттингена, вероятнее всего, к болезни Икс приведет мутировавший зоонозный вирус – вирус, который раньше поражал только животных, но, видоизменившись, научился поражать и людей; хуже – рано или поздно мутировавший вирус начнет передаваться от человека к человеку, что и приведет к вспышке заболеваемости. Так было с Эболой, сальмонеллой, ВИЧ и целым рядом других болезней, которые, как сегодня считается, изначально были зоонозными.Современные люди, по словам специалиста, живут во всех уголках планеты, во всех экосистемах, из-за чего входят в контакт с все большим числом различных животных, что повышает риск заражения от них зоонозными заболеваниями.По другой теории, «болезнь Икс» может появиться из лаборатории: сегодня ведется множество исследований, и не исключено, что в результате чьей-либо ошибки или злого умысла какой-нибудь неизвестный ныне вирус может покинуть стены лаборатории.По словам специалистов ВОЗ, планета уже сегодня должна готовиться к следующей вспышке неизвестного сегодня вирусного заболевания – иначе противостоять ей будет практически невозможно. Правительства стран, по словам ВОЗ, должны начать больше инвестировать в свои системы здравоохранения, а врачей и медсестер уже сегодня нужно начинать готовить к возможной вспышке, ведь именно они первыми увидят это заболевание, и именно у них будет возможность быстро сориентироваться и остановить его распространение.