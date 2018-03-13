Популярные детские пюре могут привести к ожирению?

Популярные в последнее время детские пюре, как правило, слишком сладкие, а потому считаться здоровым питанием просто не могут, утверждают специалисты. Даже пюре якобы из брокколи и красного перца преимущественно состоят из яблок и груши и прививают детям любовь к сладкому.По словам специалистов, сладкое пюре вредно для зубов младенцев, оно также может приводить к появлению ожирения у малышей. Некоторые популярные продукты, которые должны иметь острый или пряный вкус и содержать брокколи и красный перец, в реальности имеют крошечное количество данных ингредиентов. Преимущественно эти продукты изготовлены из яблок и груш. Британские нутриционисты, в числе которых доктор Хелен Кроули, оценили содержание 343 разновидностей очищенного детского питания. Большинство из них действительно состояли из переработанных яблок и груш, несмотря на название других ингредиентов на упаковках.Яблоки и груши содержат много фруктозы, которая разрушительно воздействует на здоровье полости рта малыша. При употреблении значительного количества фруктозы у ребенка может выработаться специфический вкус к сладкой пище, и ему не будет нравиться другая пища, из-за чего впоследствии он станет жертвой детского ожирения.Эксперты полагают, что активное использование яблок и груш объясняется их ценовой доступностью, легкостью при процессах очистки и хорошей усваиваемостью малышами.