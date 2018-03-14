Медики вычислили безопасную дневную дозу сахара

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Эксперт ВОЗ рассказал, какое максимальное количество сахара можно употреблять.Взрослые должны потреблять максимум 6 чайных ложек сахара в день, если они хотят избежать риска для здоровья, призвала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.Из сладостей люди должны получать не более 5 процентов суточного потребления энергии, заявило Агентство здравоохранения Объединенных Наций сославшись на «совокупность доказательств в отношении взаимосвязи между потреблением свободных сахаров и массы тела и кариеса».«Ожирение теперь влияет на полмиллиарда людей в мире и находится на подъеме во всех возрастных группах, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов» — сказал Франческо Бранка, директор департамента ВОЗ по здоровому развитию и питанию, добавив, что свободные сахара являются главным виновником этой эпидемии.Свободные сахара это моносахариды и дисахариды, которые добавляются в пищевые продукты производителями и присутствующие в натуральных продуктах, таких как мед, сиропы, фруктовые соки и фруктовые концентраты.5 процентов от общего потребления калорий эквивалентно 25 граммам сахара — около 6 чайных ложек — сахара в день для взрослого человека нормального веса.Бранка также заявил, что злоупотребление сахаром является таким же фактором риска, как злоупотребление жирами, солью и недостаток физических упражнений, а также его можно сравнить с курением.