Ученые назвали витамин, снижающий риск появления рака

Важное исследование провели в Канаде.Витамин D имеет выраженное антираковое действие, утверждают специалисты Национального онкологического центра в Токио.По данным новейшего исследования, опубликованным в British Medical Journal, высокая концентрация витамина D в крови снижает риск развития онкологических заболеваний, в частности рака печени и молочной железы.Менее выраженный эффект при раке груди отмечается у женщин в период пременопаузы — ученые объясняют это возрастными физиологическими изменениями.Витамины человек получает с пищей, а витамин D синтезируется также в его организме: под воздействием ультрафиолетовых лучей холекальциферол превращается в витамин D3, активизирующий усвоение кальция и фосфора — «строителей» костной ткани.Среди продуктов по содержанию «солнечного» витамина лидируют жирная морская рыба и, соответственно, рыбий жир, а также печень, молоко и яйца.