Ученые назвали витамин, снижающий риск появления рака
Витамин D имеет выраженное антираковое действие, утверждают специалисты Национального онкологического центра в Токио.
По данным новейшего исследования, опубликованным в British Medical Journal, высокая концентрация витамина D в крови снижает риск развития онкологических заболеваний, в частности рака печени и молочной железы.
Менее выраженный эффект при раке груди отмечается у женщин в период пременопаузы — ученые объясняют это возрастными физиологическими изменениями.
Витамины человек получает с пищей, а витамин D синтезируется также в его организме: под воздействием ультрафиолетовых лучей холекальциферол превращается в витамин D3, активизирующий усвоение кальция и фосфора — «строителей» костной ткани.
Среди продуктов по содержанию «солнечного» витамина лидируют жирная морская рыба и, соответственно, рыбий жир, а также печень, молоко и яйца.
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