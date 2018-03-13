Как разный алкоголь влияет на настроение?

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Скорей всего вы замечали, что разные алкогольные напитки оказывают разное влияние на настроение. Один напиток придаст уверенности в себе, другой принесет неконтролируемое чувство ярости.Алкоголь крепостью более 40 градусов позволяет людям почувствовать себя более привлекательными и уверенными в себе, такой эффект наблюдается у 59% опрошенных людей. Также 42% людей отмечают, что они чувствуют себя более сексуальными, а 58% становятся более бодрыми. Перемены в самоощущение зависят не только от напитка, но и от места, где он употребляется, если пить алкоголь не дома, а в общественном месте, к примеру, в ресторане, то эффект будет ярче.Однако, если вовремя не остановиться, то будут наблюдаться резкие перемены в настроении. Пара лишних рюмок делает 30% людей беспричинно агрессивными, 28% становятся беспокойными, 22% ощущают плаксивое настроение.В состоянии алкогольного опьянения ярость у мужчин проявляется гораздо чаще, чем у женщин.Этот напиток приносит уверенность в себе и спокойствие, бокал вина помогает снять напряжение после тяжелого трудового дня. Более 53% опрошенных отмечают, что красное вино помогает расслабиться, 27% людей чувствуют себя более уверенными. Ученые объясняют это тем, что умеренное употребление красного вина снижает нагрузку на сердце и расширяет кровеносные сосуды. Белое вино обладает другими свойствами, его эффект выражен не так ярко, 28% опрошенных сказали, что этот напиток приносит им уверенность в себе, 32% ощущают расслабленность.Белое или красное вино нельзя считать безвредным природным успокоительным, так как расслабленное состояние очень быстро сменяется усталостью, такую закономерность заметили 60% опрошенных. Красное вино приносит усталость гораздо чаще, чем красное, вялость по причине употребления белого вина отметили только 18% людей. Если первый бокал вина можно считать полезным, то ко второму это уже не относится, после него кровеносные сосуды начинают подвергаться лишней нагрузке, весь положительный эффект от первого бокала сводится к нулю.Этот алкогольный напиток очень неоднозначен, у разных людей пиво вызывает разные эмоции. Половина опрошенных отметили, что пиво приносит им расслабленность, 44% ощущают уверенность в себе, 25% становятся более бодрыми. Пиво не приносит плохого настроения, но может заставить чувствовать себя усталым, это отметили 39% опрошенных. Около 10% людей заметили, что чрезмерное употребление пива приносит последствия в виде беспокойства и ярости.Существуют последствия, которые свойственны употреблению любого алкоголя. Состояние алкогольного опьянения чревато импульсивным поведением, причем в таком состоянии человек уже себя не контролирует и не препятствует своему желанию выпить еще. После каждой новой порции алкоголя человек становится боле и более импульсивным. Анонимный опрос среди студентов показал, что употребление алкоголя провоцирует необдуманное сексуальное поведение. После употребления алкоголя молодые люди охотно соглашаются на секс, не задумываясь о последствиях.Не нужно рассматривать алкогольные напитки, как способ управления настроением, эффект от них может быть непредсказуемым. Помните о том, что существует множество других более безопасных способов приятно провести время, расслабиться и почувствовать себя более уверенным в своих силах.