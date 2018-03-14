Революционная идея: медики нашли способ победить слепоту

Есть несколько многообещающих способов вернуть зрение.Ученые уже много лет пытаются использовать возможности современных технологий для того, чтобы преодолеть слепоту у людей. На этот раз им удалось достичь значительных успехов - и сделали это с помощью золота и титана.Подход ученых к лечению различных видов проблем со зрением значительно отличается друг от друга. Например, в прошлом году одной группе ученых удалось создать Бионический глаз, в то время как Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) приняло метод генной терапии для лечения людей с редкими формами потери зрения.Ученые из Университета Фудань и Университета науки и технологий Китая в своих опытах смогли успешно заменить поврежденные фоторецепторы мышей на искусственные, сделанные из титановых и золотых нано-волокон. Именно фоторецепторы - светочувствительные сенсорные структуры глаза - реагируют на свет.Результаты своих опытов они опубликовали в научном журнале Nature Communications.«Чтобы провести тесты с искусственными рецепторами, команда сначала изменила гены мышей так, чтобы их естественные рецепторы деградировали.Исследователи имплантировали металлические рецепторы одновременно нескольким мышам и наблюдали, как те начинали реагировать на зеленый, синий и ультрафиолетовый свет. Зрачки мышей расширились, подтверждая, что новые фоторецепторы работают и мыши стали чувствительными к свету. Эти фоторецепторы оставили на восемь недель - за это время ни одна мышь не имела каких-либо негативных побочных эффектов или травм », - сообщает Futurism.Однако ученым не удалось определить, насколько четким был зрение мышей, и непонятным остался вопрос: возможно ли с помощью этого метода восстановить возможность распознавания цветов. Тем не менее, результаты исследований обнадеживают - они могут помочь восстановить зрение миллионам людей, а саму технику смогут использовать во многих целях, говорится в статье.С появлением новых технологий для лечения различных видов расстройства зрения, многие обеспокоен высокой ценой такого лечения.Биотехнологическая компания Spark Therapeutics, например, хочет начать предлагать генетическое лечения слепоты по цене 425 000 долларов за один глаз. То есть, если человек не видит на оба глаза, ценой возвращения зрения может быть 850 000 долларов.С тех пор, как Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США утвердило способ лечения, предложенный Spark Therapeutics, спекуляции относительно цен начали быстро распространяться, сообщает Bloomberg.Самой большой проблемой компании может стать ничто иное, чем как найти пациентов, говорится в издании.Между тем ученые недавно также заявили о создании «умных» контактных линз, способных следить за уровнем глюкозы через слезы человека. Корейские ученые опубликовали результаты своих исследований в научном журнале Science Advances.Представленные мягкие контактные линзы стали первыми, которые используют дисплей. Специальные пиксели получают данные в реальном времени, устраняя необходимость внешнего оборудования для измерения глюкозы, сообщает Futurism.Такие линзы смогли бы пригодиться людям, страдающим от сахарного диабета. Технология уже использовали на животных, и ученые ожидают, что следующим этапом должны стать испытания на людях.Такой прогресс в разработке «умных» линз может уже вскоре стать стандартным медицинским инструментом: «Кроме уровня глюкозы, этот тип технологии может быть расширен и для мониторинга других показателей, таких как артериальное давление, температура тела или холестерин. Это может позволить пользователю работать вместе с врачом, чтобы лучше предотвратить заболевание сосудов, лучше понять риск инсульта и многое другое », - говорится в статье.