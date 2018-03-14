Эксперты назвали лучшие напитки для сжигания жира

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Ученые предлагают совмещать «приятное с полезным».Эксперты представили список напитков, действие которых способствует не только насыщению, но и усиленному жиросжиганию.Овощные сокиЛучше всего овощной сок подходит перед приемом пищи. Конечно же, следует выжать его самостоятельно и употребить в течении 15 минут. Это позволит утолить чувство голода и, таким образом, избежать переедания и потребления лишних калорий.Лимонная водаКаждый с детства знает, что нет ничего более подходящего для организма, чем обычная вода. Если же добавить в нее лимонный сок, то она начнет очищать печень и поможет ей значительно лучше усваивать жиры. В особенности те, которые откладываются в области живота.Всем известны свойства зеленого чая, но далеко не каждый знает даже о существовании белого чая и о том, сколькими положительными эффектами он обладает. Как минимум, жиросжигающим и тонизирующими.Настой из артишоковАртишоки – это овощи с наиболее сильным мочегонным действием из всех известных. Вода, что остается после их отваривания крайне полезна для здоровья. Ее можно выпить в качестве бульона.Клюквенный сокМиниатюрные ягодки клюквы – это отличный источник полезных кислот для тела человека, а именно хинной, лимонной и яблочной. Все они действуют, как пищеварительные ферменты, выводя жир из лимфатической системы.Имбирный чайБезусловно, чемпион среди жиросжигающих напитков. Помимо этого, увеличивает температуру тела, выводя из организма шлаки и токсины.