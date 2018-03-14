Почему не стоит ужинать фруктами

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Любите фрукты? Только вначале необходимо все тщательно взвесить, перед тем как приступать ужинать фруктами.Однако на завтрак абсолютно все равно, чему вы отдадите предпочтение: будь то мюсли или простой перекус.Врачи рассказали, что фрукты дают энергию нашему организму и к тому же они хорошо утоляют голод между приёмами еды. И только вечером следует держаться от фруктов подальше. Итак, почему же в течение дня можно употреблять фрукты, а вот ужинать фруктами не следует?У фруктов высокое содержание фруктового сахара известного, как фруктоза. Она не утоляет голод, а перерабатывается в печени. Хотя и без инсулина, но, несмотря на это в печени стимулируется выработка жира. Именно это, непосредственно и способствует бодрости.Ночью потребности в энергии ниже, чем днём. Углеводы, которые содержатся во фруктах, заботятся о том, чтобы тело получило как можно больше энергии. Это абсолютно не нужно в ночное время.Если у вас чувствительный желудок, тогда, возможно, ночное пищеварение будет активно. В основном это касается, если перед тем как идти в постель вы ужинали фруктами. Ничего не замечаете? Тогда вам повезло, и вы смогли спокойно спать без излишнего брожения в кишечнике.Хорошее: лимоны, малина, черника и грейпфрут обладают более низким количественным составом углеводов, чем, например, манго, ананас или инжир.