Открыта еще одна полезная сторона голодания

Ранее ученые доказывали, что ограниченное потребление калорий увеличивает потенциал долголетия у клеток человеческого тела. В этот раз исследование под авторством биологов из Университета Британской Колумбии показало: голодание может стать одним из дополнительных методов лечения такого тяжелого заболевания как хорея Гентингтона или Хантингтона.В ходе экспериментов с участием мышей было обнаружено, что непродолжительное голодание (в течение 6 часов в день) запускает процесс аутофагии, при котором ткани головного мозга интенсивнее очищаются от «мусорных» белков, приводящих к развитию нейродегенеративных заболеваний.Развитие болезни Хантингтона, в частности, связывают с активностью мутантного белка хантингтин. Мозг очищается и от него. Ученые полагают, что похожий процесс аутофагии может применяться как способ улучшить здоровье мозга и в отношении человеческого тела.«Модификация режима питания пациентов с болезнью Хантингтона может быть эффективным дополнением к традиционным методам лечения, которые используются на сегодняшний день», — заявил соавтор научного проекта, доктор Дейл Мартин.Белок хантингтин действует на клетки мозга как токсин, вызывая их гибель: постепенно отмирают нейроны «полосатого тела», затем процесс распространяется на кору головного мозга. Болезнь Хантингтона, к развитию которой может приводить его аномальная активность, чаще всего развивается во взрослом возрасте. Недуг приводит к утрате контроля над движениями, речью, когнитивной деятельностью. Заболевание – наследственное: половина детей больного человека тоже будут больны. Специфического лечения болезни Хантингтона на сегодняшний день не существует.Ранее, как выяснил МедикФорум, ученые из Университета Джефферсона представляли данные о том, что сокращение количества калорий, потребляемых онкобольным пациентом, снижает риск распространения метастазов и повышает шансы на выживаемость.