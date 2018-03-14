ВОЗ предупредила о возможной глобальной эпидемии «болезни Икс»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности новой глобальной эпидемии.Как сообщает Организация, ученые в настоящее время исследуют наиболее распространенные патогены, которые могут привести к вспышке заболеваний. Это могут быть как уже известные человечеству заболевания, например вирусные геморрагические лихорадки, такие как Эбола и Ласса, так и пока не идентифицированные вирусы.Источников для появления так называемой «болезни Икс» достаточно: это и постоянно мутирующие известные инфекции, такие как вирус Зика, и зоонозные инфекции, передающиеся человеку от животных. Угрозу представляют и искусственно созданные вирусы — биологическое оружие, — которые могут выкрасть из лабораторий.Ученые уже обсуждают и разрабатывают способы для борьбы с «болезнью Икс», чтобы быстро реагировать на любую угрозу. В противном случае, предупреждают эксперты ВОЗ, новая эпидемия может стать для человечества такой же смертоносной, как испанка в начале XX века. В результате массовой эпидемии гриппа в 1918-1919 годах погибли несколько десятков миллионов человек.