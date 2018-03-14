Что нужно сделать до 40 лет, чтобы встретить 90-й день рождения здоровым?

Средняя продолжительность жизни людей на всей планете растет из года в год, и все больше людей доживают до 90 лет. Специалисты утверждают, что если человек будет вести определенный образ жизни, у него будут все шансы не просто встретить 90-й день рождения, но и встретить его крепким и здоровым.Итак, разберемся, что для этого нужно успеть сделать еще в молодости – до 40 лет.Курение – ведущая причина развития целого ряда заболеваний – от кардиологических до онкологических. Поэтому, если Вы хотите сохранить здоровье до самой старости, о курении лучше забыть. Считается, что у бывшего курильщика риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний становится таким же, как у некурящих, лишь спустя 15-20 лет после последней выкуренной сигареты, поэтому бросать курить нужно начинать сегодня же.Плохое питание и лишний вес – другие распространенные причины болезней сердца. После 40 лет неправильное питание на фоне замедляющегося метаболизма быстро приводят к набору лишнего веса. Однако если Вы перейдете на здоровый рацион, это может помочь сохранить вес в рамках нормы. Взвешивайтесь каждый день для того, чтобы следить за своей фигурой, но помните, что небольшие изменения веса в ту и другую сторону вполне нормальны.Контролируйте размер порций и старайтесь избегать переедания. Лучше, если количество калорий будет чуть меньше рекомендованного. Идеально, если у вас на тарелке присутствуют 85 г белков, 65 г зерновых продуктов и 130 г зелени. А что касается жиров, довольствуйтесь одной чайной ложкой сливочного масла на порцию, одной чайной ложкой оливкового масла или двумя орехового. Есть необходимо только в состоянии голода, а заедать эмоции или есть “за компанию” – плохая идея.Физические нагрузки необходимы для поддержания здоровья, однако чрезмерными они быть не должны. Тренируйтесь умеренно и не забывайте разогреваться перед тренировками.Стресса в современном мире невозможно избежать, но очень важно найти эффективные способы расслабления. Кому-то помогает прослушивание музыки, другим – медитация, йога или что-то еще.Для здоровья сердца очень полезно, чтобы рядом с Вами находились родные и близкие. Исследование 2016 года показало, что одинокие и изолированные от общения люди значительно чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями.