Что нужно сделать до 40 лет, чтобы встретить 90-й день рождения здоровым?
Итак, разберемся, что для этого нужно успеть сделать еще в молодости – до 40 лет.
Откажитесь от курения
Курение – ведущая причина развития целого ряда заболеваний – от кардиологических до онкологических. Поэтому, если Вы хотите сохранить здоровье до самой старости, о курении лучше забыть. Считается, что у бывшего курильщика риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний становится таким же, как у некурящих, лишь спустя 15-20 лет после последней выкуренной сигареты, поэтому бросать курить нужно начинать сегодня же.
Нормализуйте свой вес
Плохое питание и лишний вес – другие распространенные причины болезней сердца. После 40 лет неправильное питание на фоне замедляющегося метаболизма быстро приводят к набору лишнего веса. Однако если Вы перейдете на здоровый рацион, это может помочь сохранить вес в рамках нормы. Взвешивайтесь каждый день для того, чтобы следить за своей фигурой, но помните, что небольшие изменения веса в ту и другую сторону вполне нормальны.
Не переедайте
Контролируйте размер порций и старайтесь избегать переедания. Лучше, если количество калорий будет чуть меньше рекомендованного. Идеально, если у вас на тарелке присутствуют 85 г белков, 65 г зерновых продуктов и 130 г зелени. А что касается жиров, довольствуйтесь одной чайной ложкой сливочного масла на порцию, одной чайной ложкой оливкового масла или двумя орехового. Есть необходимо только в состоянии голода, а заедать эмоции или есть “за компанию” – плохая идея.
Не забывайте о важности физических нагрузок
Физические нагрузки необходимы для поддержания здоровья, однако чрезмерными они быть не должны. Тренируйтесь умеренно и не забывайте разогреваться перед тренировками.
Учитесь расслабляться
Стресса в современном мире невозможно избежать, но очень важно найти эффективные способы расслабления. Кому-то помогает прослушивание музыки, другим – медитация, йога или что-то еще.
Общайтесь с друзьями и близкими
Для здоровья сердца очень полезно, чтобы рядом с Вами находились родные и близкие. Исследование 2016 года показало, что одинокие и изолированные от общения люди значительно чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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