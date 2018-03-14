Что из себя представляют антиоксиданты?



1. К первой ступени защиты относят ферменты, призванные перерабатывать соединения кислорода, разлагая его на перекись водорода и менее опасные для организма радикалы, которые в свою очередь перерабатываются организмом до воды и кислорода в чистом виде.

2. Вторая ступень защиты включает в себя ряд элементов и витаминов, находящихся в организме. Объединяясь в группы и дополняя друга, они успешно предотвращают формирование иных опасных радикалов, за счет снижения их активности.



Вы знаете, что собой представляют антиоксиданты и чем они так полезны? А как восполнить их количество в организме? Нет? Тогда быстрее читайте данную статью.Антиоксидантами называют соединения, призванные отгородить клетки организма от пагубных факторов способствующих процессам окисления.Мир вокруг нас постоянно демонстрирует нам процессы окисления, это абсолютно нормальный процесс, который рано или поздно настигает любое вещество. Метал, под действием кислорода начинает ржаветь, листья в парке разлагаются, все это называется окислением. Так же, как и метал и листья в парке организм тоже подвержен воздействию окислителей. Любой процесс вроде хронических заболеваний, подверженности излучению или просто старение организма приводит к формированию в организме свободных радикалов. Свободные радикалы — это элементы, которые появляются в организме при неполноценном восстановлении кислорода.Когда радикалы в избытке накапливаются в организме, начинается окисление липидов, которые являются основными клетками. При их окислении нарушаются процессы функции клеточных мембран. При нарушении их работы организм в большей степени подвержен негативному воздействию на здоровье и старение в целом. Безусловно, эволюция предусмотрела возможность антиоксидантной защиты организма от окисления.Принято делить данную защиту на два подвида:В молодом возрасте организм человека самостоятельно вырабатывает все группы антиоксидантов. Однако с возрастом защита человека слабеет и появляется необходимость получать антиоксиданты в достаточном количестве извне.В данном случае на помощь могут прийти продукты в достатке их содержащие. Такие как имбирь, чертополох, золотой корень и многие другие продукты натурального происхождения.По мере развития фармакологической отрасли было выпущено так же много препаратов с содержанием антиоксидантов, однако научно доказано, что организм может успешно использовать для борьбы с окислением только те вещества, которые синтезирует самостоятельно. Помимо доказанной неэффективности БАДов, так же и бесполезны антиоксиданты, содержащиеся в косметике, так как они должны поступать в кожу изнутри. В случае нанесения на кожу косметики с антиоксидантами они просто не будут усваиваться организмом.