Найдена новая опасность курения

Финские исследователи пришли к выводу, что десять сигарет в день могут спровоцировать развитие тяжелых психических расстройств. По мнению ученых, частое курение не только сказывается на состоянии органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы, но и провоцирует необратимые изменения в головном мозге.Эксперты провели обширное исследование, которое показало, что ежедневное курение табака тесно связано с последующим риском психозов, даже с учетом других психотических переживаний – от употребления алкоголя и наркотиков. Курение в раннем возрасте является особенно значимым фактором риска. По результатам эксперимента сделан вывод, что профилактика курения среди подростков может оказать положительное влияние на психическое здоровье населения в зрелом возрастеВ течение нескольких десятков лет учёные наблюдали за шестью тысячами людей, которые проходили регулярный медицинский осмотр. В рамках исследования респонденты не только раскрывали подробности питания и образа жизни, но и делились с учеными и медиками сведениями о наличии или отсутствии вредных привычек, проблем со сном или нервных срывах.Эксперимент длился до тех пор, пока испытуемым не исполнилось 30 лет. По данным ученых, сбои в работе нервной системы, вызванные регулярным отравлением организма, могут переходить во временные неконтролируемые психические срывы, результатом которых могут стать тяжелые заболевания, такие как биполярное расстройство и шизофрения.Исследовательская группа также провела исследование на предмет употребления каннабиса. Эксперимент показал, что подростковое употребление марихуаны также связано с повышенным риском развития психических расстройств. Люди, которые употребляли каннабис и имели психотические переживания в юном возрасте, чаще испытывали психоз в течение периода обучения.