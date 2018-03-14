У каждого четвертого имеется несколько болезней

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У каждого четвертого взрослого человека имеются множественные проблемы со здоровьем. К такому шокирующему выводу пришли исследователи из Великобритании.Более 25% взрослых жителей Великобритании имеют множественные проблемы со здоровьем, как показало масштабное исследование ученых из Кембриджского университета. Его авторы выяснили, что подавляющее большинство врачей общей практики тратят время на пациентов, страдающих от нескольких расстройств одновременно.Более 80% рецептов на лекарства сегодня выписываются людям, у которых несколько болезней. Причём данная ситуация год от года становится всё хуже, причиной чего называют рост числа жертв ожирения и диабета, гипертонии и болезней сердца.Продолжавшееся 4 года исследование затронуло более 40 000 взрослых жителей Англии. Оказалось, что 27,2% из них страдают более чем от одного расстройства, причём данный показатель ещё выше среди женщин. Чаще всего британцы имели гипертонию, которая была зафиксирована у каждого пятого. У 10% пациентов отмечались депрессии или тревожные состояния, а ещё у 10% - хроническая боль.Исследование показало, что разнообразные недомогания пересекались между собой, а у людей в возрасте от 75 лет и старше их среднее число составляло три. В целом, 30% женщин имели несколько расстройств здоровья, а среди мужчин таковых было 24,4%.Авторы исследования считают, что полученные ими сведения должны послужить основной для создания более специализированных врачебных практик, которые займутся комплексным лечением пациентов, а не борьбой с каждым из расстройств в отдельности.