Назван эффективный способ омолодить тело

Физиолог Грэхем Холлоуэй из Гуэлфского университета (Онтарио, Канада), понял, как бороться со старческой немощью. Единственный эффективный способ – это упражнения, повышающие выносливость.Вместе со своей командой он проанализировал клеточный метаболизм у мужчин в возрасте от 20 до 70 лет. В ходе биопсии они изъяли образцы клеток мышечной ткани и добавили к ним аденозиндифосфат (АДФ). В ходе наблюдения специалисты заметили рост концентрации активных форм кислорода (АФК), включающих повреждающие клетки радикалы.Оказалось, что по мере старения в клетках происходит 10-кратное снижение чувствительности к аденозиндифосфату (АДФ) — молекуле, из которой образуется АТФ в процессе дыхания.Именно активные формы кислорода виновны в развитии возрастной атрофии мышц. При этом интенсивные силовые упражнения, например, жим ногами и нагрузки на верхнюю часть тела, не уменьшали содержание в клетках активного кислорода даже через 12 недель. Поэтому исследователи порекомендовали уделять время аэробным упражнениям, в том числе кататься на велосипеде и заниматься плаванием.Добавим, что существует четыре вида упражнений на выносливость: аэробные нагрузки, которые помогают укрепить сердце и сосуды, избавиться от лишнего веса, при этом сохраняя мышцы и улучшая работу легочной системы. К ним относятся бег и плавание. Скоростные тренировки – направлены на повторение упражнений с максимальной скоростью. Круговые занятия -их можно проводить на одном месте, не выходя из дома. Это означает, что цикл из серии упражнений повторяется несколько раз. Специалисты советуют делать по четыре-восемь циклов за одну тренировку. При этом постоянно сокращать время, тем самым увеличивая интенсивность. И специальные тренировки – имеют своей целью развить выносливость определенной мышечной группы. Как правило, такие занятия проводятся для спортсменов, которые занимаются каким-то видом спорта, где нужна сила и неутомимость в конкретной части тела.