Врачи рассказали, как сохранить легкие при курении

Для этого можно употреблять некоторые овощи и фрукты.Исследователи американской Школы общественного здравоохранения Университета Джона Хопкинса опытным путем доказали, что употребление некоторых овощей и фруктов восстанавливает функцию легких и предотвращает их преждевременное старение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.Прежде всего речь идет о помидорах и яблоках. Эти продукты содержат вещества, которые благотворно влияют на возможность легких к самовосстановлению. Речь идет только о свежих яблоках и помидорах. поэтому печеные/маринованные и прочие не считаются. Употребления этих продуктов важно для всех людей, но для курильщиков, как нынешних так и бывших - особенно.Исследование проводили в европейских странах, таких как Германия, Норвегия и Великобритания в 2002 году и через десять лет его повторили. В группу вошли 650 испытуемых, часть из которых усиленно ела яблоки и помидоры, а другая часть от этих продуктов отказалась на год.Ученые установили что взрослые, которые в среднем потребляли более двух томатов или более трех порций свежих фруктов в день, имели более медленное снижение функции легких по сравнению с теми, кто потреблял меньше одного помидора или менее одной порции фруктов в день, соответственно.Функция легких начинает снижаться примерно в возрасте 30 лет с переменной скоростью в зависимости от общего и специфического здоровья людей. Наше исследование предполагает, что употребление большего количества фруктов на регулярной основе может помочь смягчить спад, поскольку люди стареют, и может даже помочь восстановить повреждение, вызванное курением.Диета может стать одним из способов борьбы с растущей диагностикой легочных заболеваний во всем мире, - заявила соавтор исследования Ванесса Гарсия-Ларсен.