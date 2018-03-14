В эти мифы об овсянке многие до сих пор верят

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Диетологи развенчали популярные мифы об овсяной каше.Все привыкли считать, что овсянка - самая полезная из всех существующих. Как только речь заходит о похудении, то в голове сразу же возникает мысль о том, что пора переходить на овсяную кашу. Но так ли овсянка на самом деле уникальна и целебна, как о ней думают? На этот и другие вопросы ответили диетологи.На самом деле в 100 г овсяной каши насчитывается 350 калорий, а если сварить ее на жирном молоке и добавить соль/саха/мед/орехи, то калорийность вырастет в разы.В действительности все с точностью до наоборот. Благодаря овсянке залечиваются даже язвы, плюс ко всему, она - отличный абсорбент, эффективно выводящий из желудочно-кишечного тракта лишние накопления.Диетологи убеждены, что вылечить депрессию каша не в состоянии, а вот зарядить энергией человека, от чего у него может улучшиться настроение, это она может.Есть множество способов приготовления овсянки и самый распространенный - варить ее на воде или молоке. Диетологи утверждают, что эта каша, доведенная до готовности, становится еще более полезной, так как выделяет клетчатку и все свои целебные вещества во время приготовления и неважно, каким способом.В данном случае можно говорить о том, что это убеждение верно на 50%, так как от других составляющих блюда из овсянки зависит, насколько его можно будет назвать диетическим. Если варить кашу на молоке, хорошо посолить ее или добавить сахара/варенья/джема, съесть вприкуску круассан или булку, а также запить все это сладким чаем, то не о каком похудении не может быть и речи.Естественно, никто не отменял полезных свойств овсяной каши, но и применять ее, как лекарство от всех болезней, все-таки не стоит.