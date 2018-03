Зубная паста не помогает защитить эмаль

Разрушение зубной эмали и гиперчувствительность зубов – достаточно распространенные проблемы. Часто люди пытаются справиться с ними самостоятельно, покупая специализированные зубные пасты. Новейшие исследования демонстрируют бесполезность этих паст – ученые из Университета Берна (University of Bern) совместно со специалистами из Университета Сан-Паулу (University of S?o Paulo) проанализировали девять представленных на рынке зубных паст, которые, как было заявлено производителем, предупреждают потерю эмали. Ни одна из них не имела таких свойств.Согласно статье, опубликованной в Scientific Reports, все протестированные пасты различались по параметру эрозии зубов, происходившей с их применением, но полностью от потери зубной эмали не защищала ни одна из паст. Эрозия все же наблюдалась вне зависимости от пасты, и эмаль повреждалась в любом случае. Тем не менее, ученые отметили, что не стоит думать, что зубные пасты полностью бесполезны. Их необходимо использовать не как лечение, а как дополнение к нему, а основное лечение должен проводить врач. Кроме того, людям, страдающим от эрозии зубов, необходимо следить за питанием. К разрушению эмали могут приводить многие факторы, и особенности чистки зубов – это только один из них. С учетом того, что в пище содержится все больше кислоты, одной только пасты для защиты недостаточно, подчеркнули специалисты.В ходе экспериментов использовались восемь доступных в магазинах паст и одна контрольная. В течение пяти дней исследовалось состояние человеческих зубов при чистке один раз в день и регулярном воздействии раствора кислоты. Применялись человеческие премоляры, искусственная слюна и автоматическая машина для чистки зубов. Статистически все пасты оказались примерно одинаковыми, разница в действии была несущественна.