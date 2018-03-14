Бактерия, живущая на коже, защищает нас от рака

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Одна из безобидных непатогенных бактерий, обитающих на нашей коже, защищает нас от меланомы, выяснили американские исследователи.Речь идет о Staphylococcus epidermidis, в норме обитающей на коже человека и не причиняющей ему никакого вреда. Как обнаружили ученые университета Калифорнии в Сан-Диего, эта бактерия производит химический компонент 6-Н-гидроксиаминопурин (6-HAP). В опытах на мышах у S. Epidermidis отключили эту функцию и облучили подопытных мышей ультрафиолетом; очень быстро на коже у них развились множественные опухоли.Как выяснилось, 6-HAP обладает способностью подавлять синтез ДНК и таким образом предотвращать размножение злокачественных клеток. Во второй серии опытов мышам пересадили клетки меланомы и части из них вводили 6-HAP внутривенно; в результате у этих мышей опухоли выросли совсем небольшие — на 50% меньше, чем у контрольной группы.«У нас все больше доказательств того, что микробиом нашей кожи – важный элемент здоровья, — говорит руководитель исследования профессор Ричард Галло. – Ранее уже было доказано, что некоторые бактерии, живущие у нас на коже, производят антимикробные пептиды, а теперь мы видим, что этим дело не ограничивается».