Противоопухолевый препарат помог при аутизме

Расстройства аутичного спектра характеризуются различными проявлениями. Пожалуй, наиболее распространенными из них являются нарушения социализации и проблемы с общением. Специалисты из Университета Баффало (University at Buffalo) показали, что использование противоопухолевого препарата способно нормализовать некоторые проблемы с социализацией, которые наблюдаются у таких больных.Авторы провели эксперименты на мышах. В центре их внимания оказался ген Shank3 – ранее было показано, что мутации, затрагивающие этот ген, ассоциированы с поведенческими проблемами, возникающими при расстройствах аутичного спектра. Мыши, Shank3 у которых был неактивен, демонстрировали поведение, характерное для аутических расстройств, среди которых были как навязчивые цикличные действия, так и тревожность.В течение трех дней грызуны получали низкую дозу ромидепсина – противоопухолевого препарата, предназначенного для лечения лимфом. Уже через несколько дней стали заметны улучшения в поведении животных – они сохранялись в течение тех недель. Жень Ян (Zhen Yan), руководитель исследовательской группы, поясняет, что три недели у мышей эквивалентны нескольким человеческим годам, а это значит, что короткий курс лечения может улучшить состояние пациентов с аутизмом на долгие годы.Исследователям не удалось заметить каких-либо побочных эффектов, а потому они считают, что ромидепсин может оказаться достаточно перспективным лекарством для улучшения состояния пациентов с расстройствами аутичного спектра.В 2016 году подобное исследование провели ученые из Массачусетского технологического института, которые продемонстрировали, что препарат тамоксифен, назначаемый пациенткам с раком молочной железы, также положительно влияет на поведение грызунов с симптомами аутизма, вызванными инактивацией гена Shank3.