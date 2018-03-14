Стоматологи предупреждают: нельзя целовать маленьких детей в губы

Фотографии родителей, целующих детей в губы, всегда вызывают жаркие споры в социальных сетях. Но если для общества это выглядит неоднозначно, то с точки зрения медицины картина вполне ясна – и с аргументами врачей не поспоришь.Поцелуи в губы грозят детям серьезными стоматологическими проблемами, предупреждают специалисты. И особенно в том случае, если у них еще не прорезались зубы.По словам доктора Ричарда Маркеса, звездного дантиста из элитной частной клиники Wimpole Street Dental, детские молочные зубы не способны выдержать вредного воздействия «взрослых» бактерий.«Детские зубы сильно отличаются от взрослых, - говорит он. – Эмаль у них гораздо тоньше и слабее – вот почему она быстро разрушается».Он предупреждает родителей об опасности попадания в ротовую полость ребенка «взрослой» слюны, в которой содержатся вредные микроорганизмы, например, Streptococcus mutans – бактерия, переводящая сахарозу в молочную кислоту, что создает благоприятные условия для развития кариеса.«Этот тип бактерий повинен в разрушении эмали детских зубов. Микроорганизмы также могут проникать в мягкие ткани и десна, нанося вред еще не прорезавшимся зубам!»Помимо этого взрослые могут «наградить» ребенка различными вирусами, включая HSV-1 – вирус простого герпеса 1 типа, провоцирующий воспалительные процессы в горле и полости рта. Чтобы защитить малыша от инфекции, также не рекомендуется пользоваться с ним одной ложкой или вилкой и дуть на его еду.