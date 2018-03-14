Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Большинство граждан предпочитают игнорировать признаки начинающихся проблем со здоровьем, которые могут проявляться в неожиданных вещах. Из-за этого ситуация успевает усугубиться, поэтому лечение может оказаться затяжным и проблемным.При наличии указанных симптомов стоит быть особенно бдительным.Такая мелочь, как изменение почерка, может указывать на развивающуюся болезнь Паркинсона, которая обычно не сопровождается очевидными симптомами. Из-за недуга в мозге останавливается выработка допамина, посылающего сигналы, помогающие привести конечности в движение. Помимо того, на болезнь могут указывать слишком яркие сновидения, а также потеря обоняния.Большинство радуется, когда начинает терять лишние кг, но иногда это может сигнализировать о проблемах, а данный симптом игнорируют наиболее часто. В частности, если за короткий срок вы потеряли более 5 кг, притом без диет или физнагрузок, стоит проверить свое здоровье. Это может говорить о раке поджелудочной, легких или пищевода.Припадки внезапного гнева могут говорить о развитии у человека депрессии, лечить которую порой весьма непросто. Если такие “срывы” по мелочам длятся более двух недель, лучше проконсультироваться с врачом.Конечно, кашель не всегда говорит о раке, но все же может быть одним из симптомов. Насторожиться стоит тогда, если он длится продолжительное время без видимых причин, к примеру, простуды или аллергии. В целом же эксперты рекомендуют проверяться на наличие онкологии не реже раза в течение года.Вызывающие неприятные ощущения высыпания в области коленей, кожи головы и локтей выглядят как экзема, но могут также являться симптомом целиакии. Это аутоиммунный недуг, из-за которого придется навсегда забыть о продуктах с глютеном.Изношенная эмаль может служить симптомом кислотного рефлюкса, когда кислоты из желудка фактически растворяют эмаль на тыльной стороне. Если указанную проблему не начать лечить своевременно, недуг может привести к полному разрушению зубов, а также он повышает риск развития у человека рака пищевода.