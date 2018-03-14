Признаки начинающихся проблем со здоровьем
При наличии указанных симптомов стоит быть особенно бдительным.
Почерк
Такая мелочь, как изменение почерка, может указывать на развивающуюся болезнь Паркинсона, которая обычно не сопровождается очевидными симптомами. Из-за недуга в мозге останавливается выработка допамина, посылающего сигналы, помогающие привести конечности в движение. Помимо того, на болезнь могут указывать слишком яркие сновидения, а также потеря обоняния.
Вес
Большинство радуется, когда начинает терять лишние кг, но иногда это может сигнализировать о проблемах, а данный симптом игнорируют наиболее часто. В частности, если за короткий срок вы потеряли более 5 кг, притом без диет или физнагрузок, стоит проверить свое здоровье. Это может говорить о раке поджелудочной, легких или пищевода.
Гнев
Припадки внезапного гнева могут говорить о развитии у человека депрессии, лечить которую порой весьма непросто. Если такие “срывы” по мелочам длятся более двух недель, лучше проконсультироваться с врачом.
Кашель
Конечно, кашель не всегда говорит о раке, но все же может быть одним из симптомов. Насторожиться стоит тогда, если он длится продолжительное время без видимых причин, к примеру, простуды или аллергии. В целом же эксперты рекомендуют проверяться на наличие онкологии не реже раза в течение года.
Зуд и сыпь
Вызывающие неприятные ощущения высыпания в области коленей, кожи головы и локтей выглядят как экзема, но могут также являться симптомом целиакии. Это аутоиммунный недуг, из-за которого придется навсегда забыть о продуктах с глютеном.
Зубы
Изношенная эмаль может служить симптомом кислотного рефлюкса, когда кислоты из желудка фактически растворяют эмаль на тыльной стороне. Если указанную проблему не начать лечить своевременно, недуг может привести к полному разрушению зубов, а также он повышает риск развития у человека рака пищевода.
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