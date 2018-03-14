Как быстро остановить кровь

Если вы получили ранение и теряете кровь — самое главное не паниковать и быстро принять меры. В большинстве случаев это получится у вас без труда, главное тут — тщательно запомнить наши советы и точно им следовать. В остальных случаях, лучше вызвать скорую, но об этом после. И так, способы остановки кровотечения после небольшой травмы.Проточная вода не только очистит рану, но и поможет остановить кровотечение. Направь холодную воду на порез: сосуды сократятся и кровотечение остановится. Аналогичное действие с горячей водой прижжет рану и обеспечит свертывание крови. Но помни — холодная и горячая вода могут работать только по отдельности.Для того чтобы сомкнуть артерию, вместо холодной воды можно использовать кубик льда. Прижми лед к ране на несколько секунд, пока рана не закроется, и кровотечение не остановится. Если на теле множество мелких порезов, горячий душ смоет всю кровь и при этом прижжет многочисленные порезы.Благодаря воскообразной текстуре вазелина, небольшое количество заблокирует выход крови наружу и даст ей время, чтобы свернуться. Если у под рукой нет обычного вазелина, можно воспользоваться гигиенической губной помадой.Вяжущие свойства уксуса помогут продезинфицировать рану и обеспечить свертывание крови. Смажь ватный тампон небольшим количеством белого уксуса и жди, пока кровотечение не остановится.Подобно белому уксусу, гамамелис действует как природное вяжущее, прекрасно подходящее для свертывания крови в небольших порезах. Налей немного гамамелиса на рану или промокните им ватный тампон для того, чтобы получить аналогичный эффект.Посыпь рану небольшим количеством кукурузного крахмала, стараясь не втирать его, что причинит новые повреждения. Для ускорения процесса можно слегка вдавить порошок в порез. Когда порез перестанет кровоточить, смой крахмал проточной водой.Следуй заветам Мэри Поппинс: насыпь на рану немного сахара. Антисептические свойства сахара помогут очистить ее, при этом способствуя процессу свертывания крови.Это превосходный вариант, если ты порезался на природе. Возьми немного паутины (без пауков!) и приложи к порезу, при необходимости скатав в шарик. Паутина остановит кровотечение и даст крови в ране время на свертывание.Эти вощеные карандаши были созданы специально для обработки порезов и раздражений после бритья, но отлично работают и для любой другой небольшой травмы. Потри кожу карандашом и входящие в его состав минеральные вяжущие средства сделают свое дело. При соприкосновении можно почувствовать жжение, однако через несколько секунд боль и кровотечение прекратятся.Дезодоранты содержат хлорид алюминия. Данное веществодействует как вяжущее средство, способное остановить кровотечение.Приложи немного перца к ране. Кайенский перец поможет быстро закрыть рану и остановить кровотечение. Однако, это один из наиболее болезненных методов. Если кровотечение нужно быстро остановить и жжение не пугает — насыпь на рану немного перца, а потом промой водой.