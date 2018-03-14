Кардиологи объяснили, в каких случаях нельзя заниматься самолечением

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Любой вид боли в области сердца должен насторожить человека.Самым распространенным симптомом болезней сердца является боль. Она может быть колющей, давящей, ноющей, но практически в 100% случаев локализуется в области сердца. Иногда, болевой эффект может охватить участок под лопаткой или же левую руку.В любом случае, какой бы боль в сердце не была, кардиологи рекомендуют немедленно обращаться к ним за помощью.Сердце - самый важный орган человеческого организма. Как только оно перестает биться, человек умирает. Это известно даже ребенку, поэтому игнорировать боли в сердце ни в коем случае нельзя, да и к тому же очень опасно, так как этот симптом может указывать на приближающийся инфаркт миокарда.После 45 лет кардиологи рекомендуют проходить плановое обследование сердца и сосудов каждому без исключения. Такая мера профилактики позволит своевременно обнаружить сердечную недостаточность или нарушения в работе органа, что легче вылечить на начальной стадии развития, нежели в запущенной ситуации.. Сигнализирует чаще всего о стенокардии. В основном, этому заболеванию подвержены курильщики и люди пожилого возраста. Может начать давить в области сердца из-за повышенного давления или физического перенапряжения.. Этот вид боли в сердце красноречиво указывает человеку на то, что его нервная система страдает и не справляется с той нагрузкой, которую он на нее возложил. Медики называют это заболевание неврозом сердца.. Такая боль указывает на развитие миокардита, то есть воспаления сердечной мышцы из-за перенесенного инфекционного заболевания, например, ангины или гриппа. Сопровождается практически всегда одышкой, аритмией, слабостью в теле и повышенной утомляемостью.Народная медицина, быть может, и обладает высокой эффективностью в лечении сердечных заболеваний, но использовать ее методы нужно лишь после консультации кардиолога, которому точно известно, уместны ли подобные средства в вашем случае.