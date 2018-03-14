Обнаружена неожиданная опасность солений

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Новое исследование иностранных специалистов показало: увлеченность солеными продуктами и закусками провоцирует в организме человека биологические процессы, связанные с интенсивным накоплением жировой ткани. В частности, установили ученые, слишком активное потребление соли приводит к ожирению печени.Связь между избытком соли в рационе питания и скоплением жира в организме обнаружили авторы совместного научного проекта, группа медиков из США и Венесуэлы. Специалисты заключили, что любители всего соленого рискуют заполучить ожирение, неалкогольную жировую болезнь печени и резистентность к инсулину (с ней, в свою очередь, связано развитие диабета).Учеными были проведены опыты на мышах, показавшие, что избыток соли меняет в организме усвоение фруктозы. В таких обстоятельствах развивается метаболический синдром, который провоцирует неалкогольную жировую болезнь печени. При этом, отметили исследователи, фруктоза может не только проникать в организм с какой-то пищей, но и продуцироваться самим телом, вырабатываясь из глюкозы при помощи фермента альдозоредуктазы.«Избыток соли служит толчком к активизации синтеза фруктозы в печени, что в свою очередь приводит к резистентности к лептину - гормону, контролирующему энергетический обмен в организме», - объяснили ученые связь между употреблением соли и активным жироотложением.По мнению авторов работы, во избежание проблем со здоровьем соль нужно употреблять в пищу в объеме не более 6 граммов в день.Помимо этого вопрос о потреблении соли параллельно исследовался учеными из Имперского колледжа Лондона в Великобритании и Северо-Западного университета в США. Они установили, что высокое количество соли может быть опасно для людей с гипертензией. Для гипертензии характерно повышенное гидростатическое давление в сосудах, полых органах либо в полостях организма – на этом фоне резко повышается риск повреждения кровеносных сосудов, сердца и почек, сердечного приступа, инсульта и других серьезных осложнений.