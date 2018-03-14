Безопасные способы лечения бородавок

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Бородавки — это проявление заразного заболевания, возбудителем которого является вирус. Источником опасности заражения является как сам носитель вируса, так и предметы, которыми он пользуется. Период инкубации длится 4-5 месяцев. Различают следующие разновидности бородавок: обыкновенные, подошвенные и юношеские.Наибольшая опасность бородавок — это вероятность их перерождения в злокачественные новообразования. При стремительном росте бородавок, болезненности, кровоточивости, изменении их формы или цвета нужно немедленно начинать лечение.Криодеструкция бородавок на основе жидкого азота – болезненный процесс, при котором аппликатор с жидким азотом прикладывается к бородавке на 10 — 30 секунд. На месте бородавки образуется эпидермиальный пузырь, через 5 – 7 дней он сходит. Ткани окончательно восстанавливаются за 10-12 дней, остается лишь едва заметная отметина розоватого цвета. Недостаток криодеструкции — необходимость повторных процедур.Электрокоагуляционный метод лечения состоит в удалении бородавок с помощью электрического тока. Процедура проводится под воздействием местной анестезии, использование специального хирургического коагулятора исключает возникновение кровотечения. После удаления бородавки иногда остаются пятна более светлой пигментации.Если бородавки занимают значительные площади на поверхности кожи, применяют хирургический метод лечения. Операция выполняется с использованием местной анестезии, на места иссечений наносятся косметические внутрикожные швы, которые снимают по истечении шести дней. Недостаток хирургического лечения – большая вероятность повторного образования бородавок.На данный момент существует две разновидности лазерного лечения бородавок: испарение эрбиевым лазером и коагуляция с использованием карбондиоксидного лазера.Многократное послойное удаление бородавки длится не более 1-2 минут при местной анестезии. Этот способ имеет некоторые преимущества перед остальными: отсутствие болевых ощущений, кровотечений, послеоперационных рубцов и изменений в пигментации, необходимости в повторном удалении, удобство, эффективность.