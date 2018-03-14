Назван единственный способ затормозить старение тела

Физиолог Грэхем Холлоуэй (Graham Holloway) из Гуэлфского университета в провинции Онтарио (Канада) пришел к выводу, что единственным эффективным способ профилактики старческой немощи являются упражнения, повышающие выносливость. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.Исследователи определили механизм старения мышц, проанализировав клеточный метаболизм у мужчин в возрасте 20 и 70 лет. Оказалось, что по мере старения в клетках происходит 10-кратное снижение чувствительности к аденозиндифосфату (АДФ) — молекуле, из которой образуется АТФ в процессе дыхания.Когда АДФ добавляли в культуры клеточных тканей, изъятых у пожилых испытуемых в ходе биопсии, наблюдался рост концентрации активных форм кислорода (АФК), включающих повреждающие клетки радикалы.Оказалось, что именно АФК были причиной возрастной атрофии. При этом интенсивные физические упражнения, например, жим ногами и нагрузки на верхнюю часть тела, не уменьшали содержание в клетках активного кислорода и через 12 недель.По словам Холлоуэя, результаты исследования не означают, что физическая активность в целом является бесполезной для борьбы со саркопенией. Исследователь рекомендует уделять время аэробным упражнениям, в том числе кататься на велосипеде и заниматься плаванием.