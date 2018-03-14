Что произойдет с вашим организмом, если принимать холодный душ

Давно доказано, чтобы получить огромный заряд энергии и существенно улучшить состояние здоровья, можно всего лишь повернуть кран и сделать воду похолоднее. Но для этого, конечно, нужна сила воли. Мы поможем вам ее немного укрепить, рассказав, что происходит с организмом, когда вы принимаете холодный душ.Только не думайте, что мы заставляем вас кидаться в ледяную воду. Никто вас к этому не принуждает. Просто попробуйте провести небольшой эксперимент: в следующий раз, когда будете принимать душ, начните с горячего, а закончите холодным. Хотя бы в течение одной минуты постойте под струей прохладной воды. Чтобы было комфортнее, можно сперва подставить ноги, потом обтереть плечи и лицо, а затем уже вставать полностью под воду.Делайте так в течение пары дней и просто понаблюдайте, как себя будете чувствовать. Если лучше, то почему бы не продолжить и дальше. Это хорошая привычка, и вот почему:Хотите совершенствоваться, стать выносливее, целеустремленнее и легче достигать своих целей? Холодный душ – хороший способ укрепить силу воли и, пожалуй, лучший, чтобы выйти из зоны комфорта (психологи утверждают, что это очень полезно). Сами подумайте, чего стоит заставить себя встать под струю холодной воды. Так что, сделайте это.Вы часто из-за всего переживаете, вас легко разозлить или вывести из себя? Тоже поможет холодный душ. Дело в том, что холодная вода тренирует нервную систему, и вам становится лечге бороться со стрессами. Как показывают исследования, холодный душ, это как маленькая прививка от стресса. Спустя примерно месяц после регулярных холодных процедур вы станете намного "хладнокровнее", и мелкие неприятности не смогут больше влиять на ваше настроение.Если вы – тот самый смелый человек, который уже пробовал принимать с утра холодный душ, вы наверняка знаете, что в первую секунду трудно даже вздохнуть. Но не переживайте, такое глубокое дыхание каждое утро улучшает сердечный ритм и значительно увеличивает концентрацию кислорода в крови. В результате у вас будет больше энергии в течение дня, вы станете внимательнее и меньше устанете в отличие от своих коллег по работе.Холодный душ - один из лучших способов улучшить состояние волос, к тому же бесплатный (ну почти). Ведь когда вы моете волосы в горячей воде, они становятся слишком сухими, а холодная вода, напротив, закрывает волосяные фолликулы (защитные чешуйки волоса), благодаря чему с волос смывается меньше сального секрета. В итоге волосы начинают блестеть и меньше выпадают. То же касается и вашей кожи, которая становится чище.Холодная вода стимулирует образование клеток бурого жира, который согревает наше тело и помогает сжигать жиры, откладывающиеся на животе и талии. Холодный душ ускоряет выведение токсинов, так что лишний вес будет уходить быстрее. Существуют исследования, подтверждающие, что регулярный холодный душ помогает дополнительно сбросить до 4 кг в год.Сосуды от холодной воды сужаются, и кровь начинает циркулировать быстрее. Начиная замерзать, организм активнее снабжает кровью внутренние органы, чтобы их согреть. В итоге это очень благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.Это, пожалуй, самый известный факт о холодном душе. Озноб способствует активации иммунной системы и увеличению лимфоцитов и моноцитов, которые отвечают за уничтожение бактериологических агентов в крови, проще говоря, убивают вирусы и бактерии.В дополнении ко всему, холодный душ хорошо действует на лимфасистему, которая помогает выводить всевозможные отходы из наших клеток. Это очень важно, ведь плохая работа лимфатической системы приводит к частым простудам, инфекциям и суставным болям. А контрастный душ и чередование горячей и холодной воды поможет запустить систему и очистить лимфу.Доказано, что холодный душ может облегчить симптомы депрессии, а если принимать его постоянно - работает не хуже антидепрессантов. Механизм, который объясняет такой эффект заключается в стимуляции дофамин-энергетического обмена.Помимо всего прочего, вы навсегда решите проблему ранних подъемов. Если вам сложно по утрам просыпаться, принимайте холодный душ, помогает лучше любого кофе.Холодная вода - один из лучших способов, который помогает моментально заснуть вечером. Сначала это тяжело и не очень приятно, стоять перед сном под холодной водой. Начинайте с теплого душа, нагрейте тело, чтобы вам было комфортно, а затем переключите кран на холодную воду. Чтобы эффект был еще сильнее, налейте в тазик или в кувшин холодной воды, и вылейте ее целиком на заднюю область шеи после того, как примете теплый душ. Холодно не будет, напротив, вода покажется обжигающей. А после этой процедуры вы почувствуете приятное тепло, мышцы расслабятся, и вы заснете, как младенец.