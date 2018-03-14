Температура тела и ожирение оказались связаны

Нарушения в работе генов, управляющих температурой тела и его реакцией на холод, могут быть одной из главных причин развития ожирения, утверждают испанские ученые встатье в Journal of Neuroscience.«Несмотря на то что температура тела у мышей и человека отличается, гены и рецепторы, отвечающие за распознавание холода и реакцию на него, устроены примерно одинаково и у людей, и у грызунов. По этой причине можно говорить, что изменения в структуре гена TRPM8 могут играть очень серьезную роль в развитии ожирения, о чем мы раньше не подозревали», — пишут Альфонсо Реймундез из университета Сантьяго-де-Компостела (Испания) и его коллеги.В последние годы ученые все чаще говорят о связи ожирения и хронических воспалительных процессов. Появление лишних килограммов приводит к развитию очагов воспаления, а это, в свою очередь, ведет к еще большему набору веса.Реймундез и его коллеги обнаружили еще одну связь между ожирением и температурой тела. Для этого они наблюдали за поведением мышей, у которых был поврежден ген TRPM8, отвечающий за реакцию на холод.Ученых интересовало, изменится ли поведение грызунов при удалении этого участка ДНК. Они предполагали, что мыши, потерявшие способность чувствовать низкие и высокие температуры, будут тратить больше энергии в холода и перегреваться при жаре.На самом деле удаление TRPM8 практически никак не повлияло на способность мышей поддерживать температуру тела — в среднем она отличалась от нормы всего на 0,7 градуса и это ничем не грозило грызунам.С другой стороны, повреждение гена странным образом сказалось на аппетите мышей и на том, как их тела использовали запасы жира при понижении температуры. С наступлением холодов у грызунов развивалась необычная бессонница, которую они постоянно пытались заесть, что приводило к быстрому набору веса и развитию ожирения.Как оказалось, организм мышей использовал для разогрева не жировые запасы, а фактически только те питательные вещества, которые попадали в кровь после очередного похода к кормушке.Что интересно, такое ожирение развивалось далеко не сразу, а лишь примерно на 24-й неделе жизни грызунов (у человека это соответствует позднему подростковому возрасту). Как считают исследователи, аналогично может развиваться заболевание и у людей со схожими мутациями в TRPM8.