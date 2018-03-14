Этот рецепт поможет вывести токсины из организма за 12 часов

Лучший способ быстрой очистки от шлаков и токсинов.Вас не устраивает цвет кожи лица, отсутствуют силы для физических и умственных нагрузок, появился лишний вес? А может еще и замучило плохое настроение и нервозность? Тогда вам стоит провести очищение организма. Или, как сейчас модно выражаться – сделать себе детокс.Мало кто слышал об этом слове, не говоря уже о его смысле. Если объяснять по-простому, то это метод, который позволит вам очистить организм от токсинов при помощи кардинального изменения рациона питания.Благодаря ему вы достигнете позитивных результатов в улучшении внешнего вида и эмоционального состояния, откорректируете свои килограммы. И для этого не стоит тратить много сил, денежных ресурсов, и времени — будет достаточно всего одного дня.Очищение организма: виды детокса1. Использование детокса в утреннее время сутокДля эффективности программы по очищению организма нужно использовать зеленый напиток (смузи). Его рекомендуют употреблять перед началом трудодня. Чтобы его приготовить вам понадобятся следующие продукты:- Огурец – 1 шт.- Зелень шпината- Яблоко – 1 шт.- Половина авокадоВсе продукты тщательно вымойте под проточной водой. Затем порежьте их на небольшие ломтики и поместите в отдельный сосуд. Долейте туда небольшой объем воды. С помощью блендера приготовьте однородную массу.2. Использование детокса в дневное время суток На протяжении дня нужно пить большое количество жидкости – приблизительно 2.5 л воды. Это будет способствовать выведению токсинов из организма. Кроме того, для повышения эффективности процедуры можно употреблять фрукты и ягоды. Во время очищения организма в обеденный перерыв нужно пить только воду с добавлением фруктов.3. Использование детокса в вечернее время суток День подошел к концу, а ваш организм уже истощился. Хочется поужинать, но нельзя. Вместо привычного ужина сделайте себе коктейль из яблока, сельдерея, киви и банана. Чтобы придать напитку свежести добавьте мяту.Приготовить его совсем несложно. Для этого вымойте одно яблоко и небольшую часть сельдерея (стебель). Очистите один киви и половину банана от кожуры. Все измельчите с помощью блендера.Детали детоксаНе стоит забывать о голоде, который будет вас преследовать на протяжении всего дня. Предлагаем запивать его небольшими объемами воды. Посмотрите на результат по окончании пятнадцати минут. Если вы и дальше ощущаете голод, тогда можете скушать ягод. Благодаря этим методам вы сможете избавиться от лишнего веса (около двух килограмм).Кроме того, вы заметите изменения в лучшую сторону состояния кожи лица. Следуйте этим рекомендациям, и вы будете ощущать себя на годы моложе и здоровее. Детокс – это не легкий метод, но ради эффективного результата его стоит делать хотя бы раз в неделю.При этом важно помнить, что при наличии проблем с ЖКТ очищение организма нужно сопровождать предварительной консультацией со своим лечащим врачом.