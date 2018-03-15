Куда уходят силы? Шесть причин слабости

Ощущение слабости, упадка сил известно каждому. Чаще всего достаточно хорошенько выспаться, отдохнуть – и всё проходит. Чаще всего, но не всегда.В большинстве случаев слабость – результат банального переутомления. Она развивается после тяжёлой умственной или физической работы.Слабость после перенесённого ­ОРВИ или, скажем, пищевого отравления тоже естественна: все силы были брошены на борьбу с вирусами и токсинами. А теперь организму нужно восстановиться.Такая слабость обычно исчезает сама по себе спустя несколько дней. Но если слабость затягивается и даже прогрессирует, это может указывать на неслабые проблемы со здоровьем:. «Если у человека вдруг появляется беспричинная сильная слабость, чувство нехватки воздуха, снижение переносимости нагрузок, одышка при физической активности, это может быть симптомом сердечно-сосудистого заболевания, – считает. – Безболевые варианты особенно характерны для пожилых людей с множеством сопутствующих заболеваний, а также для тех, кто в прошлом перенёс инфаркт. В типичных случаях на первый план выходит боль за грудиной: давящая или сжимающая, она также может отдавать в шею, руку, плечо, даже в челюсть».(можно определить по общему и биохимическому анализу крови, а также по анализу на витамин В?? в сыворотке крови), тоже нередко проявляется в виде повышенной утомляемости и слабости. В этом случае к ней добавляются бледность, одышка, обмороки, иногда онемение пальцев рук и ног и проблемы с памятью.. Человек может ослабеть не только из-за дефицита витамина В??, но и из-за других витаминов группы В. Ведь «бэшки» ответственны за нормальную работу нервной системы. И, если этих витаминов не хватает, мы плохо спим, чувствуем себя загнанными, уставшими. Если же наблюдается нехватка и других витаминов, например D и Е, упадок сил может стать постоянным спутником.. В этом случае щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, и все процессы в организме замедляются: органы работают вполсилы, а человек словно впадает в спячку – становится вялым, слабым, апатичным, быстро устаёт, с трудом соображает.. Люди со слабым желудком часто испытывают боли в области пупка и выше, тошноту, рвоту, изжогу. На этом фоне у многих возникает упадок сил и энергетический застой – снова шевелиться человек начнёт лишь после выздоровления. А в период обострения ему ни до чего.. Слабость и апатия – частые спутники депрессии. Человеку ничего не хочется, у него нет ни сил, ни желания что-то делать. Чем дольше затягивается это состояние, тем сильнее, как правило, выражена физическая слабость.Большинство людей относятся к упадку сил несерьёзно. Даже если он явно затянулся. А некоторые пытаются с ним бороться своими силами: начинают пачками пить адаптогены, обливаться ледяной водой и бегать по утрам. Однако в некоторых случаях это может очень плохо закончиться. Например, если слабость возникла из-за нарушений работы сердца, нужно срочно идти к кардиологу или даже вызывать «скорую», а не лечить себя закаливанием и спортом.И вообще, если слабость длится больше одной-двух недель, просто необходимо проконсультироваться с врачом. Ведь помимо тех причин, которые уже были названы, упадок сил может развиться из-за других серьёзных проблем со здоровьем – аллергии, туберкулёза, сахарного диабета и даже онкологии. Или же появиться на фоне приёма некоторых лекарственных препаратов – антигистаминных лекарств, антидепрессантов, бета-блокаторов (их часто назначают сердечникам и гипертоникам). Поэтому искать универсальное средство от слабости – всё равно что искать средство от головной боли. Причины могут быть самыми разными. И лечение – соответственно.