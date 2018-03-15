Ожирение тормозит лечение смертельного заболевания

При избыточном весе лекарства неэффективныОжирение препятствует успешному лечению рака молочной железы. К такому выводу пришли специалисты из Общеклинической больницы штата Массачусетс в США.В исследовании приняли участие 99 пациентов с опасным заболеванием. При этом у 70% был избыточный вес. Опухоли у них содержали в себе большую долю жировой ткани, а размеры в несколько раз превышали новообразования людей с более низким индексом массы тела. Ожирение также повышает уровень воспалительных процессов, что осложняет лечение. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!.Специалисты провели курс лечения с помощью препарата бевацизумаба. Оказалось, что средство не давало положительный эффект из-за того, что жировая ткань в опухолях имеет малое число кровеносных сосудов. По этой причине лекарство не проникало внутрь новообразований.Ученые планируют разработать новые средства и методы, которые помогут людям с избыточным весом успешней лечить раковые заболевания.