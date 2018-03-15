Ученые назвали признаки гормонального дисбаланса
Гормональные расстройства не всегда имеют специфические симптомы. Их проявления бывают похожи на другие недуги и воспринимаются несерьезно. Но эта проблема требует отдельного внимания. Если ты обнаружишь у себя первые тревожные признаки гормонального дисбаланса, нужно срочно обратиться к врачу. Мы подготовили для тебя информацию, которую стоит прочесть.
9 признаков гормонального дисбаланса:
1. Постоянное увеличение веса
Если ты постоянно набираешь вес, возможно, виной является гормональный дисбаланс.
Кортизол (гормон стресса) может быть причиной лишнего веса. Выброс адреналина и кортизола в кровь ведет к внезапному и сильному чувству голода. Поэтому появляется желание съесть что-нибудь сладкое после стресса.
2. Сниженный уровень либидо
Снижение сексуального влечения может быть одним из признаков гормонального дисбаланса как у мужчин, так и у женщин.
3. Чувство усталости
Если ты достаточно спишь, но просыпаешься с чувством усталости, тогда нужно обратить внимание на этот тревожный звоночек.
4. Плохое настроение
Необоснованное плохое настроение, раздражительность, беспокойство и депрессия — это то, что должно настораживать.
5. Бессонница и плохой сон
Гормон эстроген отвечает за качество сна. Его дефицит является основной причиной бессонницы.
6. Избыточное потоотделение
Люди, у которых гормональный дисбаланс, часто испытывают приливы потливости. Избыточное потоотделение ночью может свидетельствовать о проблемах с эндокринной системой, вызванных пере- или недопроизводством серотонина.
7. Проблемы с пищеварением
Если у тебя проблемы с пищеварением, они могут быть вызваны дисбалансом гормонов в желудочно-кишечном тракте.
8. Тяга к сахару
Если тяга к сладкому очень сильная, возможно, виной тому нарушение обмена инсулина и серотонина.
9. Выпадение волос
Выпадение волос может быть связано с нарушением работы половых желез или со снижением выработки нужных гормонов.
Если ты подозреваешь, что у тебя гормональный дисбаланс, обратись к эндокринологу. Он назначит необходимое лечение. В некоторых случаях можно отрегулировать уровень гормонов, перейдя на здоровое питание и систематические, правильно подобранные физические нагрузки.
Также обрати внимание на рецепт этого коктейля. В нём содержатся многие полезные элементы, которые нужны при комплексном лечении гормонального дисбаланса.
Ингредиенты:
1 средний сладкий картофель;
1 ч. л. куркумы;
3 больших моркови;
1 средний огурец;
4 стебля сельдерея;
1 лимон без цедры.
Положи все ингредиенты в соковыжималку и сделай полезный коктейль. Пей его сразу после приготовления.
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