Поход к парикмахеру может снизить артериальное давление?

Поход к парикмахеру может не только улучшить настроение, но и снизить артериальное давление, как выяснили американские ученые.В ходе конференции American College of Cardiology во Флориде ученые представили данные нового исследования, в котором приняли участие 319 мужчин в возрасте от 35 лет до 71 года. У всех добровольцев отмечалось высокое кровяное давление. Их разделили на две группы. Добровольцы из первой группы при каждом посещении парикмахерской встречались с фармацевтом, который выписывал им лекарства и давал советы об изменении образа жизни. Добровольцы из второй группы общались только с парикмахером. Мастер рекомендовал им обратиться к врачу и консультировал по поводу здорового образа жизни.За шесть месяцев эксперимента давление у мужчин, встречавшихся с фармацевтом, снизилось в среднем на 21 миллиметр ртутного столба. У участников, не видевшихся с фармацевтом, но беседовавших с парикмахером, артериальное давление уменьшилось на 10 миллиметров ртутного столба.Отметим, что высокое кровяное давление считается ведущим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.