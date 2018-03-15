Ученые нашли связь между болезнями десен и раком пищевода

Бактерии, вызывающие болезни десен, могут быть связаны с повышенной вероятностью развития рака пищевода. К такому выводу пришли ученые из NYU Langone Medical Center.Они в течение 10 лет наблюдали за здоровьем полости рта 122 000 американцев и обнаружили, что наличие определенных типов бактерий, связанных с болезнью десен, может повысить риск рака пищевода. Например, оказалось, что присутствие в полости рта участников исследования одного из видов бактерии под названием Tannerella forsythia было связано с увеличением шансов развития опухолей пищевода на 21%. Механизм этой зависимости до сих пор не выяснен.«Пока неясно, отвечает за развитие рака только одно лишь присутствие этих бактерий в полости рта, или его развитие провоцируют болезни десен, которые вызывают эти бактерии», - отметил доктор Энтони Старполи, автор исследования.Так или иначе эксперты считают, что для предотвращения развития такого опасного заболевания, как рак пищевода, необходимо тщательное обследование при любом воспалительном процессе в ротовой полости. Возможно, это поможет ранней диагностике заболевания, а также повысит успешность его излечения на ранней стадии.Авторы исследования отметили, что рак пищевода – восьмой по распространенности среди онкологических заболеваний и шестой по летальности. Поскольку он часто диагностируется на поздней стадии, пятилетняя выживаемость составляет всего лишь от 15 до 25%. Поскольку это заболевание с высокой степенью летальности, существует необходимость в новых способах его профилактики, раннего выявления и оценки рисков.У этого же исследования есть еще один неожиданный вывод, на сей раз положительный: ученые обнаружили, что некоторые виды бактерий полости рта были связаны с более низким риском развития рака пищевода. Это дает толчок для нового направления исследований возможных методов профилактики рака пищевода.