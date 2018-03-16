Землистый цвет лица и прыщи. 8 признаков того, что вам пора к врачу

Как распознать болезнь, изучив собственное тело, рассказывает остеопат.Зеркало — прекрасный инструмент для самодиагностики. Внимательно изучив собственное отражение, разглядев едва заметные нюансы, можно вовремя заметить заболевание и принять меры. О том, на что стоит обратить внимание при самодиагностике, рассказываетЛицо здорового человека характеризуется ровным, естественным, розовато-матовым оттенком кожи без пятен, прыщей, раздражений и воспалений. Кожа, как лакмусовая бумажка, реагирует на отклонения от нормы и меняет свой цвет. Если вы заметили, что она приобрела землистый оттенок, то необходимо обязательно обратиться к доктору. Это может быть следствием совершенно разных причин. Начиная от интоксикации тяжёлыми металлами, отравления, анемии, нарушения работы органов желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и заканчивая недостатком притока крови к голове и коже лица. Кроме того, землистый цвет может указывать на обезвоживание, вызванное несбалансированным питанием и нездоровым образом жизни. Конечно, обычно встречается сочетание различных причин.Красное лицо может говорить о полнокровии и венозном застое. В этом случае краснота сочетается с другими симптомами: отёчностью, усиленными складками на лице, расширенными порами, раздражениями, прыщами и т. д. Обычно все эти проблемы женщины пытаются ликвидировать косметическими средствами, в то время как лечить нужно совсем другое. На самом деле причина кроется в травме, в результате которой кости зажали сосуды и всё это отразилось на лице. Если краснота проявляется на лице локальными поражениями, то чаще всего это говорит о проблемах желудочно-кишечного тракта.Высыпания на лице, помимо венозного полнокровия, могут свидетельствовать о гормональном дисбалансе и неправильном питании. А вот гнойничковые прыщи на теле, которые чаще всего проявляются на спине, — это признак застоя жидкости, который произошёл вследствие натяжения поверхностных фасций и мышц. Если это раздражение по типу экземы (на кистях рук, щеках, ягодицах, в уголках губ, сухость на локтях), велика вероятность того, что мы имеем дело с нарушением работы кишечника или глистной инвазией.В расслабленном состоянии брови должны быть расположены на одном уровне. Если одна из них находится выше другой, это явный признак родовой травмы, в некоторых случаях — приобретённой травмы лобно-скуловой области. Эти удары могут проявиться в будущем головными болями, неврозами, миопией, косоглазием, астигматизмом и многим другим. Асимметрия положения глаз, как и бровей, говорит о перенесённой травме.А если вы наблюдаете на своём лице тёмные круги под глазами, то это верный признак венозного застоя в полости черепа, потому что именно из-под глаз венозная кровь оттекает в полость черепа. Если в черепе есть препятствия для оттока крови, то под глазами обязательно образуются тёмные круги. В некоторых случаях тёмные круги и мешки под глазами могут говорить о проблемах с почками, но почечные отёки легко отличить от отёков, связанных с венозным полнокровием.Выпирающая косточка у основания большого пальца ног — это практически всегда признак травмы копчиково-крестцовой области, которая обычно сочетается со сколиозом. При этом, как по цепочке, сначала разворачиваются тазовые кости, затем — бедренные, кости голени и стопы. Из-за того, что стопа — самая удаленная от места удара часть, мало кто связывает «растущие» косточки с травмой копчика.Крепкие ногти и густые волосы, безусловно, являются признаком здоровья. Если ногти ломкие, а волосы выпадают, то это может указывать на недостаток витамина D. У большинства людей в наших широтах, которые сдают анализ крови, наблюдается снижение уровня «витамина солнца». Кроме того, ломкие волосы и ногти говорят о несбалансированном рационе, дефиците белков и жиров животного происхождения. Поэтому первым делом, если есть проблемы с ногтями и волосами, необходимо пересмотреть своё питание и начать принимать витамин D по 4000-5000 МЕ в сутки.Выпадение волос также сигнализирует о нарушении их питания вследствие сжатия сосудов, которые снабжают кровью волосяные луковицы. Из-за этого формируются залысины по бокам лба, которые доходят до макушки, т. е. именно в эти зоны кровь притекает труднее всего.Этот орган врачи считают прекрасным индикатором состояния здоровья человека. У здорового человека язык характеризуется равномерным розовым цветом. Допускается наличие тонкого белого налёта, который не скрывает структуру языка. У такого налёта нет никакого запаха, он наблюдается чаще всего после ночного сна и легко удаляется при помощи элементарных гигиенических процедур. А вот густой белый налёт наблюдается при ОРВИ, гриппе и обезвоживании. Желтоватый налёт сигнализирует о проблемах органов ЖКТ, особенно печени и желчного пузыря, синеватый — о нарушении в работе почек, фиолетовый — о болезнях сердца и лёгких. Ярко-красный цвет языка выдаёт заболевания крови или патологию сердечно-сосудистой системы.Чем раньше вы разглядите в своём отражении признаки болезни, тем быстрее вы сможете взять её под контроль. И помните, что самодиагностика никогда не должна перетекать в самолечение. Любые изменения во внешности, которые вас настораживают, — это повод обратиться к врачу.