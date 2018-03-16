Ударить по жирам. Чем помогут 5 разноцветных групп овощей и фруктов

Учёные утверждают: три важнейшие причины, из-за которых мы теряем здоровье, - это малоподвижный образ жизни, неправильное питание и алкоголь. Именно в такой последовательности!Мы привыкли считать, что ожирение - это в основном проблема Запада. Но последние исследования показали - более 58% россиян страдают от избыточного веса. Среди девушек моложе 20 лет их за последние годы стало на 30% больше, среди юношей - на 48%. Причина - мы, жители городов, в нынешнее время высоких скоростей перекусываем, как правило, на бегу. И при этом совершаем одну ошибку за другой. Накопившись, они больно бьют по сердцу, почкам, печени, сосудам. О том, какие ошибки чем чреваты и как их избежать, мы попросили рассказать- Всемирная организация здоровья (ВОЗ) рекомендует включать в ежедневный рацион 400 г фруктов и овощей - в них содержатся не только здоровые белки и углеводы, но и масса биологически активных веществ - фитонутриентов. Однако наш институт недавно опубликовал в британском журнале «Питание» результаты проведённых нами научных исследований: 75% населения Земли эту норму не съедают.Многие утешают себя: вместо яблока или помидора я лучше выпью витамины. Безусловно, биологически активные добавки (БАДы) - очень удобный способ дополнить рацион нужными веществами. Но витамины и БАДы - это не панацея, которая сразу сделает вас здоровыми. Это лишь одна из составляющих. Мы всегда настаиваем на том, чтобы человек в первую очередь старался съесть именно «живой» помидор, огурчик или яблоко и лишь после этого добавил к нему произведённые в наших лабораториях витамины. К слову, важно не только количество, но и разнообразие продуктов. Нередко мы день за днём едим одно и то же - картошку или картошку и помидоры, или картошку, помидоры и яблоки. Вроде это правильные овощи и фрукты. Вот только организм при этом получает весьма ограниченный набор полезных веществ.Многие предпочитают продукцию, которая прошла серьёзную обработку и содержит консерванты. Как правило, там нет никаких растительных компонентов, клетчатки. А значит, и пользы для организма.- потребление сахара в бо`льших объёмах, чем это нужно организму. Я имею в виду скрытый сахар, который содержится в выпечке, мороженом, конфетах и пр. А уж газированные напитки и соки в пакетах - просто настоящая «сахарная бомба».. Во многих продуктах животных жиров содержится больше, чем это опять-таки нужно организму. К примеру, в говядине и свинине жира достаточно. Сливки, сыр - тоже источник его повышенного количества. Как и сахар, жир часто может быть спрятан внутри готовых продуктов - в соусах, всевозможных добавках к салатам, в плавленых сырах, картофельных чипсах.- Яблоко, апельсин или салат - прекрасные источники витаминов, минералов, клетчатки. Например, большинство оранжевых и жёлтых фруктов и овощей приносят пользу для здоровья глаз, красные - для сердца, синие и фиолетовые полезны для мозга, зелёные фрукты и овощи улучшают здоровье клеток, белые - костей и суставов. К тому же, сжевав яблоко или полакомившись персиком, вы не съедаете лишнего сахара или жира.- Нет, это не так, все ингредиенты биодобавок можно найти в обычных овощах и фруктах. Просто большинство из нас - повторю! - не в состоянии съесть нужное их количество. Тут-то на помощь и приходят добавки. Врачи ведь недаром разработали концепцию «Пяти разноцветных групп». Все фрукты и овощи делятся по цвету. Каждый цвет соответст­вует разным типам фитонутриентов. Так, куда входят и шпинат, и кабачки, и зелёный перец, содержит лютеин, дефицит которого ведёт к слепоте.(виноград, инжир, баклажаны) богата ресвератролом, который способст­вует противовоспалительному действию и способен остановить развитие раковых клеток.(лук, чеснок, груши) обогащает организм аллицином - веществом, которое оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, нормализует давление, стимулирует иммунитет.(морковь, лимон) даёт нам альфа- и бета-каротины - мощные антиоксиданты и иммуностимуляторы. Наконец,(помидоры, арбуз, клубника и красные яблоки) - это ликопин, антиоксидант, который может замедлять развитие онкологических заболеваний. Если вы будете каждый день есть овощи и фрукты всех этих пяти групп, никакие витамины и добавки вам никогда не понадобятся. Но нужно трезво оценивать свои возможности: если у вас такого разнообразия нет, тогда добавьте витамины.В течение последних ста лет биомедицинские исследования сосредотачивались на том, как предотвратить и излечить инфекционные и неинфекционные заболевания. Но наряду с этим учёные всё больше занимаются исследованиями, продвигающими здоровый образ жизни. Это же большая разница в понятиях - выживание и процветание. Выживание - это борьба с болезнями. Но просто выживать недостаточно, чтобы быть счастливым. Для счастья человеку нужно процветать. Для этого необходима оптимизация здоровья населения. Мы хотим видеть людей на планете процветающими.