Опасные мифы о первой помощи: что нельзя делать

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В любой чрезвычайной ситуации почти у каждого в голове возникает сумбур из рекомендаций друзей, увиденных в кино приемов и прочих глупостей. Чтобы вы не оставались в замешательстве в момент когда любая секунда на счету и не допустили ошибок, мы собрали несколько основных распространенных мифов об оказании первой помощи. Штуки в сторону: большинство наших домыслов о том, как нужно оказывать первую помощь пострадавшему – бесполезны и даже опасны для жизни.Не нужно пытаться моментально привести в чувство внезапно потерявшего сознание человека. Поднимать его тоже не стоит, равно как и обливать холодной водой (что часто показывают в фильмах): все эти действия могут лишь усилить спазм. Правильнее всего будет поднять ноги пострадавшего немного выше головы и дождаться, пока он придет в себя самостоятельно.Помните, как в боевиках раненый боец перед операцией делает хороший глоток спиртного, якобы для анестезии? Забудьте эту ерунду и никогда не пытайтесь использовать алкоголь таким образом. Он разжижает кровь, поэтому при операциях кровотечение усиливается.Назначить медикаменты пострадавшему в любом случае имеет право лишь сотрудник врачебного учреждения. Не рискуйте: поставленный вами на глаз диагноз вполне может быть ошибочным, а значит и таблетки, которые вы решите дать больному, могут ему только навредить.Миф о том, что масло якобы облегчает боль от ожога и способствует скорейшему заживлению раны, остается одним из самых стойких. На самом же деле, масло лишь создаст непроницаемую для воздуха прослойку над ожогом. Гораздо более верным способом помочь будет охлаждение обожженного участка под проточной водой и обработка ожога пантенолом или бепантеном.При эпилептическом припадке пострадавшему не поможет никакая ложка в зубах. Язык, вопреки распространенному заблуждению, он себе не откусит, а вот повредить зубы посторонним предметом во рту можно с легкостью. Постарайтесь осторожно повернуть человека на бок и положите ему под голову что-нибудь мягкое, ждите, пока приступ пройдет и вызывайте «Скорую помощь».Никогда не пытайтесь вправить вывих самостоятельно, сделаете только хуже. Это вообще может оказаться переломом и любое резкое движение приведет к смещению кости. Не выпрямляйте пострадавшую конечность насильно: постарайтесь зафиксировать ее в удобном положении и отправляйтесь в травмпункт.Стандартный совет при любом отравлении — вызывать рвоту. Однако, это может привести лишь к осложнению ситуации: если человек отравился кислотой, щелочью или другими едкими веществами, последствия будут ужасными.