Пять «золотых» секретов долголетия, которых мало кто придерживается

На сегодняшний день все больше людей интересуются способами, которые могли бы продлить им жизнь. Эликсира молодости пока что не существует, но ученые уже неоднократно заявляли, что золотые секреты долголетия очень простые и доступные каждому.В зрелом возрасте практически все люди сталкиваются с целым рядом хронических заболеваний, начиная от повышенного давления и заканчивая артритом. Медики же утверждают, что проще все возможные недуги предупредить, нежели потом вылечить, но их советы большинство мужчин и женщин пропускают мимо ушей.Долгожители отдают предпочтение дарам природы, то есть тем продуктам, которые растут в земле, на деревьях и кустах. Это овощи, фрукты, корнеплоды, ягоды и зелень. Конечно же, они не отказывают себе в мясе, рыбе и морепродуктах, а также яйцах и молочке, но их долгожители едят реже и намного меньше.Спорт занимает не последнюю роль в жизни человека, который хочет прожить долгую и самое главное - здоровую жизнь. Люди, прожившие более 90 лет, отмечают, что очень редко засиживались на одном месте и лежали на диване в течение всей своей жизни. Необязательно быть профессиональным спортсменом для того, чтобы увеличить свой срок, достаточно больше ходить пешком, делать по утрам зарядку и просто больше двигаться.Немногим известно, что отсутствие общения с людьми и одиночество кардинально влияет на качество и продолжительность жизни. Ученые убеждены, что благодаря регулярному общению с окружающими, а также хорошим семейным отношениям, человек заряжается положительной энергией, а это очень полезно для здоровья.Пока мы молодые, можем позволить себе не спать по ночам, проводя время в ночных клубах и других увеселительных заведениях, или же работая сутки напролет, дабы заработать на достойное существование. Но кому это нужно, когда уже к 40 годам здоровье будет, мягко говоря, слабенькое. Медики советуют спать не менее 8 часов за ночь, а то и больше, особенно в холодное время года. Также, по их мнению, человек должен находить время для отдыха и отключаться от рабочих и бытовых проблем, чтобы дать не только своему телу, а и мозгу, расслабиться.Ежедневное улучшение умственных способностей, например, чтения или решения ребусов, кроссвордов, развивает память и повышает интеллект, за счет чего в пожилом возрасте человек с большой долей вероятности не столкнется с таким заболеванием, как деменция. Благодарность Вселенной за каждый прожитый день и все, что произошло нем, заметно улучшает настроение человека и позволяет своевременно избавляться от стрессов и обид, а позитивный настрой, как известно, одна из составляющих долголетия.Отсутствие вредных привычек - немаловажный "плюс" к карме, хотя, история показывает, что многие долгожители курили и употребляли алкоголь с молодого возраста и до конца своей жизни.