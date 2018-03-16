Проверенные народные средства при пониженном гемоглобине

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Медики настоятельно рекомендуют держать под контролем уровень гемоглобина в крови.Нехватка железа или его плохая усвояемость приводит к резкому снижению гемоглобина в крови человека. Это состояние врачи называют железодефицитной анемией.Игнорировать данное заболевание крайне опасно, так как от этого страдают внутренние системы и органы человека. Может появиться слабость в теле, проблемы с волосами и кожей, ухудшение концентрации внимания и снижение КПД человека на работе или учебе. Все это происходит потому, что клетки и ткани его организма не получают полезных веществ, в том числе и кислорода.По одному плоду пропустить через соковыжималку и выпить получившийся сок. Желательно повторять процедуру 2-3 раза в день.В блендере перемолоть морковь, редьку и три листа кресса со стаканом охлажденной кипяченой воды. Пить по утрам натощак до того момента, пока уровень гемоглобина не повысится.Этот метод подойдет только взрослым. Нужно в 0,5 л хорошего белого вина добавить 30 г семян укропа. Накрыть банку крышкой и поставить ее в темное прохладное место на неделю. Затем в течение пяти дней нужно будет выпивать по 100 мл заранее процеженного вина.250 мл молока довести до кипения и добавить к нему три ветки сельдерея (можно предварительно порезать его на кусочки). Снять миску с плиты и подождать 15 минут после чего вылить молоко в чашку, процедив его от сельдерея, и выпить. Принимать это средство нужно перед сном каждый день до улучшения самочувствия.Поместить в блендер не более 100 г темного винограда и 3-5 веточек петрушки, а также стакан воды. Довести содержимое до однородной массы и съесть после завтрака. Принимать такое средство можно ежедневно 2-3 недели, но уровень гемоглобина должен подняться уже на седьмой день, а в некоторых случая и намного раньше.Если вы заметили у себя, своих близких или детей симптомы анемии, то в срочном порядке следует обратиться к терапевту, сдать общий анализ крови и начать лечение, дабы не довести заболевание до осложнений.