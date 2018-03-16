Врачи назвали лучшее успокоительное для студентов на время сессии
Так, учёные пришли к выводу, что лучше всего будет успокаивать учащихся "пет-терапия". В частности, речь идёт об играх и уходом за животными.
Сейчас "кабинеты" четвероногих "психологов" начали появляться не только в больницах, но и в учебных заведениях. Преподаватели и студенты отмечают, что животные в действительности помогают им справляться с негативом и стрессом.
Учёные также отмечают, что такую терапию лучше всего применять в действительно сложных периодах, когда студенты чувствуют настоящий стресс.
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