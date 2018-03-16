Найдена смертельная опасность оливкового масла
Как утверждает профессор аналитической биохимии и химической патологии Мартин Гроотвельд, риск могут нести вполне безобидные и даже полезные продукты. Но только в том случае, если их неправильно употреблять. К таковым относится оливковое масло. В результате исследований выяснилось, что при обжаривании рыбы и картофеля в таком масле количество токсичных альдегидов увеличивается в 100 раз. Именно эти вещества и могут спровоцировать развитие злокачественных процессов.
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