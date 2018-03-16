Найдена смертельная опасность оливкового масла

Сегодня мы все чаще слышим о таком страшном заболевании, как рак. И пусть пока ученые не могут до конца объяснить причины развития рака, они с уверенностью могут сказать, что злокачественные процессы часто являются отголоском нездорового образа жизни. В частности, причина может скрываться в употреблении определенных продуктов.Как утверждает профессор аналитической биохимии и химической патологии Мартин Гроотвельд, риск могут нести вполне безобидные и даже полезные продукты. Но только в том случае, если их неправильно употреблять. К таковым относится оливковое масло. В результате исследований выяснилось, что при обжаривании рыбы и картофеля в таком масле количество токсичных альдегидов увеличивается в 100 раз. Именно эти вещества и могут спровоцировать развитие злокачественных процессов.